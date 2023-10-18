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РИА Новости

Бомбардировщики Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем

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Тяжелый бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС
Тяжелый бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Денисов

Минобороны: два Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем в сопровождении Су-35С, сообщило Минобороны РФ.

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря. Продолжительность полета составила около 7 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил", - сказали в ведомстве.

Как отметил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, "полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

Он добавил, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

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