"Дыра памяти". На Западе решили забыть о "Северных потоках"

Прошел год, а расследование подрыва крупнейшего в мире газопровода так и не дало никаких результатов, пишет Myśl Polska. Над диверсией на "Северных потоках" медленно опускается завеса молчания. Тема вытесняется в сферу очень эмоциональных, но не подкрепленных доказательствами обвинений.

Анджей Шчещняк

Год, как корова языком слизнула, а никаких результатов расследования взрыва крупнейшего в мире газопровода как не было, так и нет. Никакой существенной официальной информации, ни одного ареста. Никаких официальных обвинений ни виновникам, ни спонсорам подрыва не предъявлено. Ответственные за взрыв не названы. Тишина до звона в ушах.

Этот крупнейший акт международного экономического терроризма, хотя Вашингтон и НАТО называют это всего лишь саботажем, был совершен год назад. Взорвана самая мощная линия транспортировки природного газа. Германия и Европа оказались отрезаны от поставок важнейшего энергетического сырья. В атмосферу было выпущено 800 миллионов кубометров метана, который вообще-то вреден для климата, что составляет 4% объема потребления этого ресурса Польшей, 25% потребностей Дании и более половины тогдашнего экспорта российского газа. Крупные европейские энергетические компании понесли колоссальные убытки – пострадали акционеры обоих "Северных потоков", и номер 1 (E.ON, Wintershall Dea, Engie, Gasunie), и номер 2 (Shell, Wintershall Dea, Uniper, Engie и OMV) – каждый из них списал в убыток по миллиарду евро из-за уничтожения 50% трубопровода общей стоимостью более 10 миллиардов евро. Можно еще долго перечислять, насколько масштабным было это событие... Но прошел год, а мы все еще ничего не знаем о виновниках катастрофы.

Ни шатко, ни валко идет расследование в Дании и Швеции. Россияне требуют допустить их к участию в расследовании, поднимают этот вопрос на Совете Безопасности ООН. США отвечают отказом, защищая своих союзников от давления, которое якобы "способно предопределить исход расследования".

Кое-что, однако, нам все-таки известно. Очень мало, но все же. В ноябре шведские следователи подтвердили, что трубопроводы были разрушены взрывчаткой, и ни о каких естественных причинах говорить не приходится. Норвежское сейсмологическое подразделение CTBTв группе NORSAR сообщили дополнительные сведения о взрывах. До сих пор было известно о двух взрывах. Первый произошел в 02:03:24 по центральноевропейскому летнему времени (UTC+2) на Nord Stream 2 на глубине 80 метров и имел силу 2.0 баллов по 9-балльной шкале Рихтера. Второй – на Nord Stream 1 в 19:03:50. Норвежцы выяснили, что после второго взрыва (на NS1) произошли еще два взрыва, через 7 и 16 секунд. Первый был на расстоянии 220 метров от NS1, а второй в нескольких километрах к юго-западу от трубопровода. То есть, известно, что исполнители разместили по меньшей мере четыре взрывных устройства, по несколько сотен килограммов каждый, вблизи каждой отдельной трубы обоих крупных газопроводов. Впечатляет, не так ли?

Также интересно, что между первым взрывом и последующими тремя прошел почти целый день (17 часов). Во время первого в Москве было четыре часа утра. После такого события наверняка пришлось разбудить президента Путина и подготовиться к следующим событиям. Вопрос: были ли в течение этих 17 часов сделаны какие-то телефонные звонки, состоялись ли какие-то переговоры? Вряд ли без этого обошлось.

Также совершенно очевидно, что за этим актом, будь то саботаж или терроризм, стоит государство. Так утверждает расследующий дело шведский прокурор Матс Юнгквист (Mats Ljungqvist), который сказал следующее: "Абсолютно наиболее вероятным сценарием является то, что здесь – непосредственно или, по крайней мере, косвенно – участвовал государственный аппарат". Осуществить эту операцию частным игрокам практически невозможно. При этом шведы скептически оценивают возможность обнаружения преступников, хотя после идентификации взрывчатого вещества они публично заявили, что это существенно сужает круг "потенциальных подозреваемых".

Над темой подрыва трубопроводов медленно опускается занавес молчания.Основные СМИ ею уже не интересуются. Ни США, ни страны, пострадавшие от этого взрыва и обладающие мощными разведывательными возможностями, прояснить ситуацию не могут. Сама тема также вытесняется с основного трека политической жизни в сферу очень эмоциональных, но не подкрепленных доказательствами обвинений. Похоже, скоро появится еще одна оруэлловская "дыра памяти". Именно так писатель назвал ситуацию, когда о каком-то факте публично не упоминается, касающиеся его документы исчезают, подменяются и переписываются, а свидетели, которые могли бы хоть как-то прояснить ситуацию, внезапно умолкают.

Но известный своим нонконформизмом премьер-министр Виктор Орбан в интервью Такеру Карлсону заверил, что такой номер с Венгрией не пройдет. Он заявил буквально следующее: "Есть еще один трубопровод, который передает газ из России по Южному коридору в Турцию, Болгарию, Сербию и Венгрию... Мы с президентом Вучичем ясно дали понять, что если кто-то сделает с Южной ниткой то же, что сделали с Северной, мы будем считать это поводом для войны... Да, как мы убедились, такие вещи можно проделывать с Германией, но не с нашим регионом". И добавил, что это предупреждение адресовано не Москве.