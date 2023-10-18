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Военное обозрение

Американская компания Sikorsky представила прототип разрабатываемого в рамках программы FARA вертолёта Raider X

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Источник изображения: topwar.ru

Американская компания Sikorsky представила прототип разрабатываемого в рамках программы Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) вертолета Raider X. Как заявили в компании, готовность машины составляет 98%.

Американские компании Bell и Sikorsky стали финалистами конкурса Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) – "Перспективный ударно-разведывательный летающий аппарат" для армии США, в 2020 году обе компании попали в финальный список. По условиям конкурса, разработчики должны были представить прототипы вертолета в 2023 году, после чего армия США определится с тем, какой из них заменит в войсках устаревший многоцелевой вертолет Bell OH-58D Kiowa Warrior, стоящий на вооружении с 1962 года.

Как уже неоднократно сообщалось, компания Bell разрабатывает в рамках конкурса вертолет Bell 360 Invictus, Sikorsky - вертолет Raider X, являющийся увеличенной версией S-97 Raider. Вертолет готов на 98%, компания ожидает завершения программы испытаний двигателя GE T901 Improved Engine Turbine Program (ITEP). Первый полёт Raider X запланирован на четвертый квартал 2024 года.

Источник изображения: topwar.ru

Вертолет разработан по соосной схеме, что не характерно для машин компании, еще одна новинка - это толкающий винт сзади вертолета, который должен помогать машине набрать большую скорость.

На сегодняшний день расходы по программе Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA) уже превысили два миллиарда долларов, что очень не нравится конгрессменам, уже пригрозившим урезать финансирование программы. Пока же армия США ждет показа второго прототипа, чтобы окончательно определиться, какой из них пойдет в серийное производство.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Bell OH-58
S-97 Raider
Компании
Bell Helicopter
Sikorsky Aircraft
Проекты
2020-й год
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