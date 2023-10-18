ВМС США приняли на вооружение АПЛ SSN-795 класса "Вирджиния"

ЦАМТО, 17 октября. Командование ВМС США приняло на вооружение многоцелевую АПЛ класса "Вирджиния", SSN-795 "Хайман Дж.Риковер".

Церемония приемки состоялась 14 октября на базе подводных лодок "Нью-Лондон" в Гротоне (шт.Коннектикут).

SSN-795 "Хайман Дж.Риковер" станет 22-й АПЛ класса "Вирджиния". Строительство этой подводной лодки началось 30 сентября 2015 года, закладка киля состоялась в июле 2018 года, церемония крещения – в июле 2021 года.

Как сообщал ЦАМТО, подводные лодки класса "Вирджиния" – это многоцелевые АПЛ, предназначенные для действия на больших и малых глубинах, проецирования военной силы, противолодочной и противокорабельной борьбы, доставки небольших групп ССО к месту проведения операций, нанесения ударов по наземным целям с применением крылатых ракет морского базирования (КРМБ) "Томагавк", асимметричных боевых действий, ведения наблюдения и разведки, установки морских мин.

АПЛ класса "Вирджиния" строятся в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным General Dynamics Electric Boat и HII Newport News Shipbuilding. Всего для ВМС США, последовательно совершенствуя боевые возможности, планируется построить более 40 АПЛ серии "Вирджиния".

Помимо 18 АПЛ, построенных в вариантах "Блок.1", "Блок.2" и "Блок.3", планируется построить 10 подлодок в варианте "Блок.4", 10 в варианте "Блок.5", пять лодок в варианте "Блок.6" и пять в варианте "Блок.7".

К настоящему времени ВМС США была передана 21 АПЛ серии: "Вирджиния" (SSN-774), "Гавайи" (SSN-776), "Нью-Гемпшир" (SSN-778), "Миссури" (SSN-780), "Миссисипи" (SSN-782), "Норт Дакота" (SSN-784), "Иллинойс" (SSN-786), "Колорадо" (SSN-788), "Саус Дакота" (SSN-790), "Вермонт" (SSN-792), "Орегон" (SSN-793), построенные General Dynamics Electric Boat, а также "Техас" (SSN-775), "Норт Каролина" (SSN-777), "Нью-Мексико" (SSN-779), "Калифорния" (SSN-781), "Миннесота" (SSN-783), "Джон Уорнер" (SSN-785), "Вашингтон" (SSN-787), "Индиана" (SSN-789), "Делавэр" (SSN-791) и "Монтана" (SSN-794), построенные на верфи Newport News Shipbuilding.

Длина корпуса АПЛ класса "Вирджиния" составляет 114,5 м, ширина – 10,4 м, водоизмещение – 7835 т, глубина погружения превышает 243 м, скорость хода в подводном положении – более 25 узлов, экипаж – 135-140 человек. Реактор АПЛ не требует перезагрузки ядерным топливом в течение запланированного срока эксплуатации (33 года), что снижает затраты на эксплуатацию и увеличивает продолжительность выполнения боевых задач.