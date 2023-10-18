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На российские танки установили защищающие от FPV-дронов новые системы РЭБ

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Танк Т-90М «Прорыв» подразделений ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи
Танк Т-90М «Прорыв» подразделений ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

На российских танках появились новые системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые не подпускают FPV-дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) ближе чем на 10 метров. Об этом рассказал командир танкового взвода ВС РФ с позывным «Сова», пишет РИА Новости.

Он уточнил, что данные системы устанавливаются непосредственно на боевые машины. «И, в принципе, они очень-очень хорошо себя показывают. Потому что беспилотники, ну любой беспилотник, падают в 10 метрах от танка», — сообщил командир взвода.

«Сова» также добавил, что если обычный разведывательный дрон подлетит слишком близко к защищенной новым российским средством РЭБ боевой машине, он зависнет на месте и лишится связи со спутниками и своим оператором.

Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции (СВО) успешно испытали систему радиоэлектронной защиты танков от FPV-дронов «Тритон», которые передают в реальном времени видео оператору.

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