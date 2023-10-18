На российских танках появились новые системы РЭБ для защиты от FPV-дронов

На российских танках появились новые системы РЭБ, заглушающие FPV-дроны ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости. В российской армии появились новые системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые устанавливаются непосредственно на танк и не подпускают FPV-дроны противника ближе чем на 10 метров к защищенной таким устройством боевой машине, сообщил журналистам командир танкового взвода ВС РФ с позывным "Сова".

"Появились новые системы РЭБ, которые устанавливаются прямо на танк. И, в принципе, они очень-очень хорошо себя показывают. Потому что беспилотники, ну любой беспилотник, падают в 10 метрах от танка. То есть любой FPV-дрон", - рассказал журналистам командир танкового взвода ВС РФ.

По словам офицера, если обычный разведывательный дрон подлетит слишком близко к защищенной новым российским средством РЭБ боевой машине, он зависнет на месте и лишится связи со спутниками и своим оператором.

Офицер отметил, что в последние несколько дней на линии фронта со стороны украинской армии в районе Работино и Вербового наблюдается затишье, но до этого был мощный натиск.