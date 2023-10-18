ОПК разрешили использовать все резервы для производства артиллерии

Шойгу: "оборонка" получила право использовать все резервы для выпуска артиллерии

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Правительство разрешило оборонно-промышленному комплексу использовать все резервы для наращивания производства артиллерии, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании по вопросам поставок и перспективах развития ствольной артиллерии и РСЗО.

"Федеральные органы исполнительной власти приняли меры по увеличению их производства. Правительство Российской Федерации предоставило оборонной промышленности право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности", — сказал глава Минобороны.

Он напомнил, что военное ведомство упростило процедуру заключения контрактов, сократило объем испытаний, снизило требования к выбору комплектующих при условии сохранения качества финальной продукции.

В условиях СВО необходимо быстро пополнять запасы вооружений, подчеркнул Шойгу. Это напрямую зависит от способности "оборонки" нарастить выпуск и минимизировать сроки поставок в войска.

Как сообщал министр обороны в середине августа на Московской конференции по международной безопасности, Россия в сжатые сроки кратно увеличила производство ракетно-артиллерийского вооружения, бронетехники и беспилотников.