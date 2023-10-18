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Lenta.ru

Названо главное преимущество Российской армии зимой

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Вид на зимние компоненты системы обмундирования с капюшоном от ВКБО. Также хорошо видны наколенники 6Б51
Вид на зимние компоненты системы обмундирования с капюшоном от ВКБО. Также хорошо видны наколенники 6Б51.
Источник изображения: invoen.ru

Главное преимущество Российской армии зимой — это техника и оружие, которые приспособлены к особенностям погодных условий. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Вооруженным силам Украины (ВСУ) сейчас же поставляется оружие из тех стран, которые мало представляют наши зимы», — объяснил он.

При этом Дандыкин отметил, что назвать лучшее оружие Российской армии в зимний период нельзя.

«И зимой, и летом оружие работает одинаково. Все зависит только от обслуживания. Потому что техника всепогодная», — добавил он.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что ВСУ ждут трудности при наступлении осенней распутицы. Он добавил, что погодные условия осложнят их наступление.

Литовкин пояснил, что танки, переданные украинской армии западными странами, будут вязнуть в грязи из-за своей тяжести. По его словам, российские танки легче машин противника почти на 20 тонн.

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Страны
Россия
Украина
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