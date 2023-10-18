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Еще не летавшая европейская ракета Ariane 6 оказалась слишком дорогой

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Ariane 6 (A62)
Ariane 6 (A62).
Источник изображения: Изображение: arianespace.com

Еще ни разу не летавшая европейская ракета Ariane 6 оказалась слишком дорогой. Об этом пишет ArsTechnica.

Издание обратило внимание на публикацию газеты La Tribune, согласно которой производитель носителя — европейская компания ArianeGroup — будет добиваться ежегодных субсидий для Ariane 6, которые поддержат эксплуатацию этой ракеты.

ArsTechnica напоминает, что с 2021 года Ariane 6 уже получает ежегодные субсидии в размере 140 миллионов евро. Теперь дополнительная поддержка носителя может вырасти до 350 миллионов евро в год.

Согласно подсчетам издания, с учетом вероятных субсидий стоимость пуска Ariane 6 будет практически такой же, как и у вышедшей из эксплуатации Ariane 5, на смену которой создается первый носитель. Так, базовая стоимость старта старого носителя составляла 150 миллионов евро, тогда как пуск нового должен быть на 40 процентов дешевле.

ArsTechnica подчеркивает, что частично исправить ситуацию может увеличение частоты пусков Ariane 6.

В августе глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер заявил, что первый пуск ракеты космического назначения Ariane 6, создаваемой на замену носителю Ariane 5, состоится в 2024 году.

Оружие России: на страже Родины

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
Ariane РН
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