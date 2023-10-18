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Минобороны продемонстрировало работу тяжелой огнеметной системы «Тосочка»

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России 17 октября показало кадры работы тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» Центрального военного округа в зоне спецоперации.


Экипаж боевой машины, состоящий из военнослужащих подразделений радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), получив команду об обнаружении цели, готовится принять боевое положение. Зафиксировавшийся на местности экипаж запускает термобарический снаряд повышенной дальности и поражает скопление пехоты противника, сконцентрированной в укрепленном районе.

Для успешного поражения цели военнослужащие пользуются возможностями беспилотников, которые направляют огонь.

По словам специалистов РХБЗ, тактико-технические характеристики огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» достигают внушительных показателей благодаря повышенной мобильности, усиленной огневой мощи, увеличенной дальности и высокой точности используемых боеприпасов.

Ранее, 15 октября, начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российские тяжелые огнеметные системы нанесли удары по укрытиям Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Также в ходе контрбатарейной борьбы российские артиллеристы ликвидировали самоходную артустановку Krab и четыре минометных расчета ВСУ.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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