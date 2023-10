Американцы призвали Байдена рассказать всю правду об Украине

У американцев, уставших от вранья про Украину, накопился ряд вопросов к Байдену, пишет AC. Один из них — пытаются ли США таким образом создать в стране демократию? Если да, стоит помнить, что ее навязывание военным путем всегда заканчивается провалом, отмечает автор.

Питер ван Бурен

Байден должен рассказать американскому народу, что мы делаем на Украине и почему

О происходящем на Украине Америка должна узнавать не от Владимира Зеленского, а от собственного президента.

Похоже, США вечно не хватает нескончаемых войн, а иначе с какой стати им влезать в одну такую войну за другой? Оставим в стороне древние примеры из истории типа Кореи (где война так и не закончилась) и Вьетнама (там результатом стало полное поражение США в многолетнем конфликте, которому предшествовали провальные военные действия французов, также почти полностью финансируемые Америкой), и посмотрим на современные примеры типа Ирака и Афганистана.

В Ираке после десятилетий военных действий Соединенные Штаты потерпели поражение (мы учитываем первую войну в Персидском заливе и послевоенные бомбардировки, которые мало что дали, и вторую войну в Персидском заливе, которая привела к усилению позиций Ирана в Ираке в результате войны в Персидском заливе номер 2.5). Война в Афганистане завершилась в августе 2021 года, и мы видели это по телевидению, наблюдая за бестолковой эвакуацией (и вспоминая Сайгон). Каждая из этих войн начиналась без реальной практической цели (помните национальное строительство? А войну с террором, то есть, войну вопреки тактике?)

Казалось бы, с такой неутешительной историей Америка должна сделать паузу в своих бесконечных войнах, подождать несколько лет, собраться с мыслями, может, решить проблему с наркотиком фентанилом, восстановить экономику, чтобы ее рост могли увидеть не только комментаторы от Демократической партии, но и все остальные. Но нет. Не прошло и шести месяцев с того момента, как мы смахнули последние остатки афганской пыли со своих ботинок, как США увязли в украинской трясине. И опять нет четкой и реалистичной цели. Проверим, может, есть? Обещания бесконечно предоставлять американские ресурсы? Шанс на непосредственное втягивание американских войск в этот конфликт? Сомнительный лидер из числа кинознаменитостей? Непонятно, как Украина встраивается в наши национальные интересы, сколько времени и денег потребуется на достижение наших целей, каковы бы они ни были, и какой финансовый вклад намерена внести Европа в конфликт, разыгравшийся у нее на пороге.

Пора президенту Байдену кое-что разъяснить американскому народу.

1) Каков будет финал и результат, Джо? Демократия на Украине? Если так, то начал ты плохо. Зеленский последние два года призывает на военную службу собственных граждан, лишает молодых людей свободы передвижения, разделывается с оппозиционными партиями, на неопределенный срок отменяет все будущие выборы, объединяет все телевизионные платформы на Украине в единую государственную систему вещания, сурово обходится с инакомыслящими, практически единолично управляет страной и уж точно единолично руководит ее боевыми действиями. Плюс ко всему, в украинской армии есть подразделения настоящих нацистов.

Итак, Джо, каков план по созданию демократии на Украине? Похоже, ситуация только ухудшается с тех пор, как США осуществили вмешательство, пытаясь помешать русским делать то, что Зеленский уже сделал со своей страной (к твоему сведению, Джо, история неизменно показывает, что навязывание демократических ценностей военным путем заканчивается провалом).

2) А может, смысл военных действий в том, чтобы заставить Россию покинуть территорию, которую Украина называет своей? Входит ли сюда территория Крыма, которую США несколько лет назад подарили русским, когда при другом президенте ситуация не казалась такой аховой? Или достаточно вернуть те земли, которые Россия забрала после февраля 2022 года? Не в этом ли заключался смысл Великого Весеннего Контрнаступа 2023 года?

Будь честен и откровенен с уставшим от пропаганды американским народом, рассказывая о том, как развивается ситуация. Украинцы в ходе своего наступления, проводившегося с применением современного сухопутного оружия из американских арсеналов, вернули всего 370 квадратных километров территории. Русские, которые вроде бы оборонялись, захватили 857 квадратных километров. Теперь, когда ясно, что контрнаступление провалилось, каковы будут дальнейшие действия? И каково наше определение слова "победа"? Воевать "сколько потребуется" — это не вариант. Это готовый рецепт второго Вьетнама, второго Афганистана.

3) Какую роль будет играть дипломатия в достижении конечного результата, каков бы он ни был? И будет ли вообще у нее какая-нибудь роль? Стремятся ли русские к контактам и к переговорам о военных действиях? Предлагают ли американцы встретиться? Если нет, то почему? Дипломатия помогает заканчивать войны. Джо, мы знаем, что твой госсекретарь умеет ввязываться в драки. Но умеет ли он останавливать драки, ведь в этом главная суть его профессии? (поскольку все сложно, мы не станем требовать от тебя объяснений, каким образом наше собственное правительство способствовало возникновению такой ситуации. Американский народ должен больше узнать об этом, но пусть это будет позже).

4) Да, кстати, о том, что должен знать американский народ. Кто взорвал трубопровод "Северный поток" между Россией и Германией? Неужели это та война, которую ведет Америка – взорвать трубопровод, чтобы заставить Германию присоединиться к драке? Или это та война, в которой Украина каким-то образом собрала все свои технические знания и умения, и взорвала трубопровод, чтобы заставить Германию присоединиться к драке? Зачем русским взрывать трубопровод, по которому они поставляли газ в Германию, получая за это солидный доход? Неужели эта война настолько грязная?

5) США выделили Украине 113 миллиардов долларов и платят за все, начиная с танков и кончая зарплатами водителям скорой помощи. Какова система отчетности за эти деньги? Не может ли случиться так, что эти деньги только усугубят положение и подтолкнут нас еще ближе к прямому конфликту с Россией?

В прошлом вы, господин президент, говорили, что за учет денег отвечают генеральные инспекторы из министерства обороны, Госдепартамента и USAID. А они показывают пальцем на "десятилетие общего опыта, накопленного во время совместного надзора за восемью разными зарубежными операциями в особой обстановке". При этом инспекторы забывают про "полный провал контроля над проведением этих самых зарубежных операций в особой обстановке", забывают, как эти самые ведомства скрывали растраты, факты мошенничества, бесхозяйственности и умышленно вводили в заблуждение американское общество, рассказывая о достижениях в Афганистане и Ираке.

Джо, почему многие против введения официальной должности генерального инспектора по Украине? Ведь был же генеральный инспектор по Ираку, генеральный инспектор по Афганистану. "Столько, сколько потребуется" — это незаполненный чек, а американский налогоплательщик должен знать об этом больше. Сенатор Рэнд Пол (Rand Paul) этой весной наложил временный запрет на пакет помощи Украине на 40 миллиардов долларов, безуспешно требуя от конгресса вставки положения о введении должности генерального инспектора, который занимался бы надзором за распределением этой помощи.

Генеральный инспектор по Афганистану отметил: "Афганистан и Украина — очень разные страны, которые сталкивались с разными угрозами в своей истории. Но многие проблемы, с которыми американские ведомства столкнулись в Афганистане, а это координация усилий, борьба с коррупцией, эффективный контроль, оценка проектов и программ, возникнут и на Украине тоже". И если говорить о коррупции, то твой собственный Госдепартамент, Джо, особо выделил Украину за ее коррумпированность. А как ты знаешь по опыту Ирака и Афганистана, коррупция серьезно ослабляет любую помощь. И зачем в таком случае противиться дополнительному контролю?

6) Мы знаем, что на Украине находится американский спецназ, что американцы командуют и руководят боевыми действиями. Есть ли какие-то красные линии, обещанные Зеленскому или просто тебе, Джо, переход которых может спровоцировать прямое участие США в действиях на Украине? В каком случае на местах появится больше "советников", больше американской авиации, будет больше американских командиров в находящихся на фронте войсках? В какой момент в случае эскалации ты согласишься на более официальное вмешательство конгресса? Ведь совсем несложно назвать американские войска натовскими, и все будет ОК. Но конфликт России и НАТО в любом случае будет конфликтом России и США.

Сенатор Майк Ли (Mike Lee) из Юты и член палаты представителей Уоррен Дэвидсон (Warren Davidson) из Огайо громко требуют от администрации Байдена четких объяснений в связи с непомерным финансированием Украины. Они представили на рассмотрение сената и палаты представителей законопроект под названием "Определить задачу", чтобы заставить Байдена четко и ясно обо всем рассказать. Больше никакого вранья, Джо. Пора рассказать американскому народу правду про Украину.

Питер ван Бурен (Peter Van Buren) – автор книг "Мы хотели как лучше. Как я помог проиграть войну за сердца и умы иракского народа" (We Meant Well: How I Helped Lose the Battle for the Hearts and Minds of the Iraqi People), "Война Хупера: роман о Японии времен Второй мировой войны" (Hooper's War: A Novel of WWII Japan) и "Призраки Тома Джоуда: история о 99 процентах" (Ghosts of Tom Joad: A Story of the #99 Percent).