Источник изображения: Фото: телеграм-канал "Танкодром"

Израильские Merkava IV благодаря активной работе пиарщиков из своего оборонного ведомства стали настоящим символом высокотехнологичности. Долгие годы нас уверяли, что у этого напичканного дорогой и сложной электроникой танка надежная всеракурсная защита, которая, к тому же, усилена благодаря внедрению комплекса активной защиты.

Однако реальность заставила, как говорят, несколько поблекнуть сверкающий "суперсовременностью" образ бронированной многотонной колесницы.

Как отмечает "Российская газета" (проект "РГ: русское оружие ), в районах сосредоточения израильской боевой техники, которая должна вторгнуться в сектор Газа, впервые замечены танки Merkava IV с защищающими башни козырьками.

В рекордно короткие сроки командование армии отреагировало на выявившиеся в ходе последних событий недостатки этих современных боевых машин. Как оказалось, несмотря на принимавшиеся меры по защите верхних проекций, "четверки" имеют уязвимые зоны, куда достаточно легко поражаются сбрасываемыми с квадрокоптеров боеприпасами.

Внешне эти сооружения очень напоминают те конструкции, которые можно увидеть на российских Т-72, Т-80 и Т-90, БМП, БТР и САУ.

Источник изображения: Фото: телеграм-канал "Танкодром"

Помнится, некоторое время козырьки вызывали насмешки у всякого рода зарубежных "экспертов", особенно тех, кто поддерживает боевиков формирований киевского марионеточного режима. Однако, столкнувшись с суровой действительностью, экипажи противника также занялись "мангалостроительством".

Несмотря на то, что в Китае также ведутся активные работы над комплексами активной защиты (КАЗ), идея оснащения бронетехники подобными экранами находит все больше сторонников.

Что же касается Merkava Mark IV, то, как оказалось, КАЗ еще далек от совершенства, и подстраховка в виде дешевого и простого средства точно не помешает.