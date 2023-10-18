Дрон-разведчик "Элерон-7" улучшили новой тепловизионной камерой

Задействованный в зоне СВО дрон "Элерон-7" улучшили новой тепловизионной камерой

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российский разведывательный беспилотник "Элерон-7" был модернизирован с учётом опыта его применения в спецоперации на Украине, в частности, этот БПЛА получил улучшенную тепловизионную камеру, сообщил РИА Новости представитель предприятия-разработчика АО "Эникс" (Казань) Сергей Васьков.

"Мы модернизируем наш самый востребованный разведывательный беспилотник "Элерон-7" по результатам эксплуатации в зоне СВО. В данный момент перерабатывается навигационная аппаратура "Элерона", а также полезная нагрузка, в частности, тепловизионная камера, увеличивается её разрешение", - сказал он.

Васьков добавил, что в рамках модернизации была увеличена продолжительность полёта дрона: с трёх до четырёх часов. Кроме того, переработаны каналы управления и передачи видеоизображения "Элерона-7" – они стали более помехозащищёнными.

"Заказчик доволен тем, как наши беспилотники показывают себя в ходе спецоперации. Мы постоянно находимся в диалоге, выслушиваем их пожелания. За 1,5 года СВО объем производства увеличился у нас кратно – расширяем производственные мощности, набираем новые кадры", - добавил собеседник агентства.

Предприятие "Эникс" было основано в Казани в 1988 году. Основные направления работы: разработка, производство, серийные поставки, ремонт и сервисное обслуживание беспилотников и воздушных мишеней для обучения расчётов ПВО, а также подготовка операторов дронов.