Глава МИД ФРГ пообещала не ослаблять поддержку Украины и Молдавии

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ за последние 1,5 года составил около €23 млрд

БЕРЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Германия продолжит поддерживать Украину и Молдавию, несмотря на эскалацию обстановки на Ближнем Востоке. Об этом заявила глава МИД Анналена Бербок перед вылетом в Кишинев.

"Как бы мы ни были заняты в эти дни кризисной дипломатией [на Ближнем Востоке], мы не отступим ни на сантиметр от нашей поддержки Украины и наших партнеров на востоке Европы, таких как Молдавия", - приводит ее слова пресс-служба МИД ФРГ.

Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - за последние 1,5 года составил около €23 млрд.

10 октября президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу France 2 выразил опасение, что внимание Запада к украинскому конфликту может ослабнуть на фоне нападения движения ХАМАС на Израиль. Он отметил, это будет иметь последствия, не пояснив свою мысль.