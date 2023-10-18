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ТАСС

Первую партию FPV-дронов нижегородской разработки направили в зону СВО

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Управление FPV-дроном
Управление FPV-дроном.
Источник изображения: © Центр беспилотных комплексных решений

По словам главы региона Глеба Никитина, дроны способны проводить дистанционное минирование или поражать объекты на расстоянии до 20 км

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 октября. /ТАСС/. Нижегородская компания отправила первую партию FPV-дронов в зону проведения специальной военной операции, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин.

"Сегодня в зону СВО отправилась первая партия FPV-дронов нижегородской разработки", - написал Никитин.

Он отметил, что дроны способны проводить дистанционное минирование или поражать объекты на расстоянии до 20 км. Губернатор выразил уверенность, что разработка нижегородцев поможет при выполнении боевых задач.

FPV (First Person View, или "вид от первого лица") - принцип управления беспилотниками через видеоочки на голове оператора и пульт. 

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