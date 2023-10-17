Войти
Военное обозрение

Военкор: Не стоит ждать от ВС РФ активного наступления этой осенью и предстоящей зимой

149
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Военный корреспондент, репортер ВГТРК Александр Сладков заявил, что, по его мнению, не стоит ожидать от российской армии активных наступательных действий в течение этой осени и предстоящей зимой.

Военкор подчеркнул, что основной причиной малой вероятности начала широкомасштабного наступления ВС РФ являются отнюдь не погодные условия. По мнению Сладкова, пока не будет сформирован наступательный потенциал, в пять или десять раз превышающий оборонительный потенциал боевиков киевского режима, нецелесообразно начинать активные наступательные действия.

Безусловно, ВСУ тоже будут укрепляться, наполнять свои арсеналы вооружениями и боеприпасами, набирать и готовить военнослужащих - эти факторы также необходимо учитывать, однако российская армия не может себе позволить наступать так, как это делают боевики киевского режима, неся значительные потери, даже при реальном продвижении вперед.

Военкор также отметил ряд направлений, на которые, по его мнению, необходимо обратить внимание российскому командованию. Среди перечисленного: необходимость обеспечения дисциплины реальности докладов (с уголовной ответственностью за ложь), создание и поставка в подразделения действующей армии современные отечественные средства разведки (войсковой, артиллерийской), усиление возможностей ВКС (имеются в виду КС) в снабжении разведданными воюющих группировок, а также полный перевод на государственные рельсы производства беспилотников, тепловизоров и другого оборудования.

Все эти поправки потребуют некоторого времени, как минимум остаток осени, зиму и, возможно, часть весны следующего года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
16.08.2023
В Ростехе сообщили, что модернизированный снаряд "Краснополь" уже поставляется в войска
16.08.2023
В России состоялся первый полет новейшего ударного беспилотника "Сириус"
23.02.2023
В "Калашникове" сообщили о доработке стрелкового оружия и дронов по результатам СВО
23.12.2021
Боевые беспилотники вытеснят пилотируемую авиацию
02.11.2018
Завершились масштабные пятидневные учения Черноморского флота
01.08.2018
Западные СМИ: новый российский фрегат превзошел американские корабли
03.11.2010
Беспилотная стратегия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.10 00:02
  • 56046
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.10 17:23
  • 46
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.10 17:09
  • 2658
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.10 12:20
  • 15
Фрегаты для Черного моря
  • 16.10 06:12
  • 0
22350 и 22350М. Попытка сравнения.
  • 16.10 03:40
  • 1
Названы преимущества разрабатываемого транспортного самолета Ил-212
  • 15.10 07:40
  • 4
Модернизированные Ан-124-100 смогут получить ПД-35
  • 14.10 14:35
  • 15
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 14.10 07:15
  • 5
Шойгу призвал к 2025 году удвоить число Ан-124-100
  • 13.10 16:53
  • 59
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 13.10 12:31
  • 0
Польский Раскольников: Необыкновенная карьера нового НГШ
  • 13.10 05:11
  • 1
В истребителе Су-57 китайцам нравится только двигатель
  • 13.10 03:39
  • 2
Источник: Ка-52М с помощью новой РЛС превратят во "всепогодный разведчик"
  • 13.10 03:33
  • 3
Для российских танков начали производить заводские "мангалы" от дронов
  • 13.10 02:41
  • 1
Балансировка на грани: будущие риски европейской экономики