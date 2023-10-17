Военкор: Не стоит ждать от ВС РФ активного наступления этой осенью и предстоящей зимой

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Военный корреспондент, репортер ВГТРК Александр Сладков заявил, что, по его мнению, не стоит ожидать от российской армии активных наступательных действий в течение этой осени и предстоящей зимой.

Военкор подчеркнул, что основной причиной малой вероятности начала широкомасштабного наступления ВС РФ являются отнюдь не погодные условия. По мнению Сладкова, пока не будет сформирован наступательный потенциал, в пять или десять раз превышающий оборонительный потенциал боевиков киевского режима, нецелесообразно начинать активные наступательные действия.

Безусловно, ВСУ тоже будут укрепляться, наполнять свои арсеналы вооружениями и боеприпасами, набирать и готовить военнослужащих - эти факторы также необходимо учитывать, однако российская армия не может себе позволить наступать так, как это делают боевики киевского режима, неся значительные потери, даже при реальном продвижении вперед.

Военкор также отметил ряд направлений, на которые, по его мнению, необходимо обратить внимание российскому командованию. Среди перечисленного: необходимость обеспечения дисциплины реальности докладов (с уголовной ответственностью за ложь), создание и поставка в подразделения действующей армии современные отечественные средства разведки (войсковой, артиллерийской), усиление возможностей ВКС (имеются в виду КС) в снабжении разведданными воюющих группировок, а также полный перевод на государственные рельсы производства беспилотников, тепловизоров и другого оборудования.

Все эти поправки потребуют некоторого времени, как минимум остаток осени, зиму и, возможно, часть весны следующего года.