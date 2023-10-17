Ученые предлагают использовать лазеры для строительства дорог на Луне

Луна

Очевидно, что будущим лунным колонистам потребуются хорошие дороги, поскольку поверхность нашего естественного спутника весьма неровная и к тому же покрыта толстым слоем пыли. Группа американских и европейских исследователей предлагает решить проблему прокладки лунных дорог с помощью мощных лазеров.

Предлагаемый лазер состоит из зеркал и линзообразных устройств, концентрирующих солнечный свет, который позволяет расплавлять пыль и превращать ее в стеклообразное вещество. После этого расплавленной массе будет придаваться определенная форма, оптимальная для дорожного покрытия. Исследователи успешно протестировали данную технологию на грунте, по составу напоминающем лунный, с помощью 12-киловаттного углекислотного лазера. Предполагается, что «дорожные» лазеры будут доставляться на Луну участниками миссий.

Александр Агеев