Как Израиль планирует уничтожить ХАМАС.

Израильские эксперты спрогнозировали, сможет ли ЦАХАЛ полностью ликвидировать ХАМАС

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявили, что ХАМАС необходимо уничтожить. Заявления звучат на фоне эскалации боевых действий в секторе Газа. Каким образом Тель-Авив собирается одержать победу в конфликте, состоится ли наземная операция в секторе Газа и возможна ли ликвидация ХАМАС как организации?

Джо Байден в интервью телеканалу CBS заявил, что ХАМАС должен быть полностью уничтожен. Он также уточнил, что мировому сообществу необходимо искать путь для обеспечения существования Палестинского государства. Причем данное решение, по мнению президента, должно быть принято обеими странами.

Однако Байден считает, что в настоящий момент реализация подобного проекта будет затруднительна. Тем не менее, говорит американский лидер, "в Израиле понимают, что значительная часть палестинского народа не разделяет взгляды" радикализированных организаций. Он подчеркнул, что существование двух государств поможет создать "независимую нацию" для "пяти миллионов" жителей сектора Газа и Западного берега реки Иордан.

Между тем глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что ХАМАС не действует от имени жителей региона. Об этом он сообщил в ходе разговора с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, передает "Интерфакс". Аббас выразил уверенность в необходимости добиться прекращения агрессивных действий Тель-Авива против населения сектора Газа.

Он также выступил за организацию гуманитарных коридоров и предоставление помощи пострадавшим. Кроме того, глава автономии призвал обе стороны освободить заложников и предложил решать кризис, основываясь на существующих международных договоренностях.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье также заявил, что ЦАХАЛ уничтожит движение ХАМАС. Об этом он сообщил в ходе первого заседания нового правительства чрезвычайного времени. При этом премьер подчеркнул, что противники Тель-Авива считали, что страна "распадется" в результате нападения на еврейское государство.

Министр обороны Израиля Йоав Галант уже анонсировал "мощную и смертоносную войну" в рамках операции против организации ХАМАС. По его словам, грядущие действия изменят ситуацию навсегда. В субботу израильская армия начала массированные бомбардировки по объектам противника в секторе Газа. За сутки удалось поразить 250 военных целей в регионе и ликвидировать командира южного округа национальной безопасности противника Муатаза Эида.

Кроме того, Тель-Авив приступил к уничтожению объектов "Хезболлы", находящихся на территории Ливана. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, при каких условиях текущее обострение может превратиться в масштабное региональное противостояние.

В израильском экспертном сообществе мнения по поводу возможности ликвидации ХАМАС разделились. Одни аналитики говорят о принципиальной невозможности уничтожения этой структуры, другие считают, что Тель-Авив способен одержать полную победу над формированием. Тем не менее эксперты сходятся в том, что наземной операции Израиля в секторе Газа не избежать.

"Как и ИГИЛ* (запрещенная в РФ организация), ХАМАС представляет собой исламистское объединение радикалов. При борьбе против таких формирований подходит лишь одна стратегия – тотальная конфронтация, подразумевающая занятие всех территорий, где концентрируются силы противника", – сказал Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы "Натив".

"Израиль будет противостоять ХАМАС именно по такому сценарию. ЦАХАЛ постарается совершить бросок от северной части сектора Газа к южной.

Шаг за шагом регион будет освобождаться от власти боевиков.

Разумеется, гражданское население должно покинуть территорию возможных боевых действий. Это поможет сократить число жертв", – подчеркивает собеседник.

"Не сомневаюсь, что ХАМАС постарается укрыться от ЦАХАЛ. Вполне возможно, что они спустятся в подземные тоннели, однако наша армия готова изучить каждый закоулок в поисках противника. Тем не менее подчеркну, что Тель-Авив всегда готов взять в плен солдат, которые добровольно сложат оружие", – отмечает эксперт.

"Главной проблемой при проведении этой операции станут городские бои. Это всегда сложное испытание для военных. Вместе с тем все понимают, что после того, как руководящая верхушка ХАМАС будет повержена, власть перейдет в руки единственно законному политическому институту на этой территории – Палестинской автономии", – уточняет Кедми.

В то же время Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности, напоминает, что

противник Тель-Авива имеет два крыла, и борьба с каждым из них требует разных методов.

"Первое – политическое. Во главе него стоят лидеры движения, находящиеся в секторе Газа и контролирующие этот регион. Это конкретные люди, которые отдают большую часть приказов", – детализирует он.

"Второе крыло – военизированное. К нему относятся рядовые боевики и командиры, которые теоретически могут находиться повсюду. Они с легкостью способны укрыться среди арабского населения, затаиться в толпе, создать "спящие ячейки". Разумеется, подавить все разрозненные очаги этой организации не представляется возможным", – считает собеседник.

"Таким образом, ликвидировать можно только политическое крыло ХАМАС. И цель Израиля – свержение действующего в секторе Газа режима. Затем Тель-Авив приступит к созданию военной администрации на территории региона. К сожалению, реализация задач будет возможна только при условии начала наземной операции", – отмечает эксперт.

"Возможно, этого исхода событий можно было бы избежать, однако в плену у противника оказалось много израильтян. Судя по всему, просто так их на свободу не отпустят. Жизни и судьбы граждан всегда были приоритетом для нашей страны, поэтому их защита также является священным долгом для Тель-Авива", – уточняет Ципис.

"ХАМАС, скорее всего, ожидает повторение судьбы ИГИЛ (организация запрещена в России).

Напомню, что это террористическое формирование до сих пор не уничтожено полностью. Небольшие ячейки и его сторонники по сей день встречаются в некоторых мусульманских странах. Однако былую силу "Исламское государство*" безвозвратно утратило", – подчеркивает собеседник.

"Борьба с политическим крылом ХАМАС будет чревата некоторыми рисками для Израиля. В первую очередь речь идет о возможных жертвах среди мирного населения. Создание военной администрации в регионе тоже станет сложным испытанием для Тель-Авива, поскольку потребуются серьезные капиталовложения. Жители территории будут нуждаться в материальной поддержке. Скорее всего, в процессе налаживания жизни после конфликта Израилю будет помогать Евросоюз", – говорит собеседник.

"ЕС выступает на нашей стороне и, думаю, он вполне может в финансовом плане поддержать выстраивание новой политической реальности в секторе Газа. При этом, как мне кажется, сценарий не особо отразится на объемах поставок военной и иной помощи Украине. В конечном счете Брюссель – сильный экономический игрок", – резюмирует Ципис.

Евгений Поздняков

* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ