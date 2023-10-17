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ТАСС

Шойгу: ВСУ потеряли за время так называемого контрнаступления 1,5 тыс. бронемашин

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Уничтоженный в ходе боев украинский БТР
Уничтоженный в ходе боев украинский БТР.
Источник изображения: © AFP 2023 / SERGEY BOBOK

По словам министра обороны, ВСУ также потеряли сотни танков

НОВО-ОГАРЕВО, 16 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате так называемого летнего контрнаступления потеряли 1,5 тыс. бронемашин. Об этом министр обороны Сергей Шойгу заявил на совещании у президента РФ Владимира Путина.

"На отдельных направлениях по всей линии [боевых действий], там, где мы видим на сегодняшний день особую активность, выстроена достаточно глубокая, глубоко эшелонированная оборона. Или ее можно назвать теперь уже активной обороной, потому что там после начала летней кампании 4 июня противник понес существенные, большие, серьезные потери в живой силе, технике - это сотни танков, больше тысячи, полторы тысячи бронированных машин", - сказал Шойгу. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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