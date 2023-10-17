Тревожные перемены для Украины: у США не осталось на нее времени

NYT: Киев испугался, что Запад сократит помощь Украине из-за новых вызовов

У США остается все меньше времени на Украину, пишет NYT. Геополитическая ситуация меняется, и внимание Вашингтона привлекают другие вызовы, в том числе ситуация в Газе. Киев боится, что и без того угасающая западная поддержка еще больше ослабнет.

Эндрю Крамер

Некоторые опасаются, что слишком медленный прогресс и уменьшение поддержки со стороны ключевых союзников могут привести к ослаблению внимания, столь необходимого Украине в ее противостоянии с Россией.

Сегодня Украина, которая по-прежнему ведет ожесточенные бои с российскими силами по всей линии фронта длиной в сотни километров, сталкивается с тревожными переменами в геополитике конфликта.

Ключевые союзники переключают свое внимание на войну в секторе Газа, военная помощь со стороны Соединенных Штатов оказалась заложницей борьбы республиканцев за лидерство в конгрессе, а во время выборов в Словакии и Польше трещины появились и в европейской поддержке.

"Сейчас мы находимся в новой фазе, – сказал Павел Климкин, бывший министр иностранных дел Украины, комментируя политику международного сообщества в отношении конфликта на Украине, который на прошлой неделе оказался в тени вспыхнувшей войны в Израиле и секторе Газа.– Геополитическая среда стала более разнообразной и запутанной".

По словам Климкина, Киеву придется противостоять попыткам Москвы разжечь в Европе и Соединенных Штатах сопротивление идее дальнейшей военной помощи теперь, когда демократические союзники Киева проводят выборы. Он добавил, что Украина должна также наращивать внутреннее производство оружия, чтобы подготовиться к продолжительному конфликту и к тому, что союзники могут переключить свое внимание на другие вопросы.

По словам Климкина, в Соединенных Штатах у тех, кто "принимает решения по внешней политике, в сутках есть только 24 часа, чтобы заботиться обо всей планете". Еще один конфликт означает "меньше времени для нас".

Украинские чиновники все еще оценивают возможные последствия войны на Ближнем Востоке, но, учитывая массу других политических проблем, а также целый месяц отсутствия сколько-нибудь значимых успехов на передовой, она станет серьезным препятствием.

Если боевые действия в Газе завершатся быстро, это не повлияет на помощь Киеву, сказал украинским СМИ глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. "Но, если ситуация затянется, – продолжил он, – совершенно ясно, что возникнут определенные проблемы с тем, что оружие и боеприпасы нужно будет поставлять не только на Украину".

Солдаты ВСУ, которые крайне заинтересованы в бесперебойных поставках западного оружия, публикуют в соцсетях посты, выражая надежду на скорейшее завершение войны на Ближнем Востоке.

"Украина и Израиль оказались в одном окопе", – написал в соцсетях генерал Александр Фацевич, командир подразделения МВД, сражающегося на фронте.

"Мы молимся за Израиль, – написал в Facebook* Геннадий Друзенко, директор неправительственной организации, оказывающей медицинскую помощь военным. – Чем быстрее Силы обороны Израиля разгромят ХАМАС, тем меньше внимания и ресурсов свободного мира будет отвлечено от Украины".

С первого дня российской специальной военной операции, начавшейся почти два года назад, президент Владимир Зеленский сделал своим приоритетом поддержку от западных союзников. Он утверждает, что оборона Украины играет ключевую роль в обеспечении безопасности Европы, и что сопротивление его страны – это воплощение стремления к свободе во всем мире.

С прошлых выходных Зеленский позиционирует Киев как друга Израиля и решительно осуждает внезапное нападение ХАМАС, которое он приравнял к действиям России на Украине. Его аргумент заключается в том, что Москва является "враждебной силой" на Ближнем Востоке, потому что она действует в Сирии. По его словам, она якобы импортирует военную технику, в том числе беспилотники, для применения на Украине из Ирана – страны, которая поддерживает ХАМАС.

Зеленский публично выразил тревогу в связи с тем, что внимание мирового сообщества может переключиться на события в секторе Газа.

"Существует риск того, что международное внимание отвлечется от Украины, и это будет иметь последствия, – сказал он в интервью телеканалу France 2. – России нужна пауза на Украине, чтобы лучше подготовиться к новой, более масштабной операции, а затем атаковать соседей Украины, которые являются членами НАТО. Думаю, что Россия воспользуется этой ситуацией, этой трагедией".

Видимый прогресс на поле боя мог бы подкрепить аргумент, с которым союзники Украины обращаются к своим избирателям, – что их поддержка действительно приносит результаты. На прошлой неделе на встрече министров обороны стран НАТО Зеленский заявил, что Россия "потеряла инициативу" в конфликте.

Но с июня, когда ВСУ начали свое контрнаступление с целью разделить юг страны, находящийся под контролем российских сил, на две зоны, украинская армия продвинулась всего на десять километров в двух местах. Обширные минные поля и применение дронов для поражения артиллерийских целей замедлили продвижение украинских сил, и в ближайшее время шансов на то, что Киеву удастся достичь поставленной цели, крайне мало.

В конце августа ВСУ захватили небольшую деревню Работино, а пехота прорвала основную российскую оборонительную линию (Минобороны России эту информацию не подтверждает – прим. ИноСМИ), но украинцы не сумели продвинуться дальше с помощью бронетехники, маневрировать в тылу российских позиций или выдвинуть артиллерию так, чтобы нанести удар по главным автомобильным и железнодорожным линиям снабжения на юге.

Последние несколько дней российские силы, по всей видимости, ведут скоординированное наступление на востоке Украины – их танки атакуют на окраинах города Авдеевка, – создавая впечатление колебаний взад и вперед, при этом из рук в руки переходит крайне мало территорий.

"Теперь люди постепенно осознают, что это будет долгий конфликт, что все возможности для сокращения его продолжительности были упущены, – сказал Майкл Кофман (Michael Kofman), эксперт по вооруженным силам России и Украины из Фонда Карнеги за международный мир**. – Теперь необходимо разрабатывать планы для затяжного конфликта".

Военные разочарования довершили и без того крайне неудачный для Украины месяц.

После того как в сентябре Евросоюз снял временное ограничение на импорт украинского зерна, Варшава – ключевой союзник Киева во всех смыслах – заявила, что не станет выполнять решение блока. Традиционные маршруты для вывоза украинского зерна, пролегающие через Черное море, сейчас заблокированы российским военно-морским флотом. А заявление Зеленского во время его выступления в ООН о том, что введенный Польшей запрет на импорт зерна – это всего лишь предвыборный ход, еще больше обострило напряженность.

Между тем дальнейшая военная помощь со стороны Соединенных Штатов – крупнейшего поставщика оружия и боеприпасов для Киева – оказалась под угрозой, поскольку в конгрессе до сих пор нет лидера, а среди республиканцев продолжает нарастать скептицизм.

Разумеется, не все текущие события играют против Украины. По словам Климкина, война в Газе может переориентировать внимание Запада на развитие военно-промышленного комплекса, что пойдет стране на пользу.

Хотя силы ВСУ не могут достичь сколько-нибудь значимого прогресса в своих наземных операциях, за последние несколько недель им все же удалось изменить формат борьбы в Черном море, где они нанесли удары с помощью недавно разработанного беспилотника и пошатнули контроль российского флота над акваторией, в которой они господствовали много десятилетий. На прошлой неделе Украина заявила о двух успешных атаках с применением нового морского дрона – управляемого со спутника безэкипажного катера, начиненного взрывчаткой, под названием Sea Baby (Минобороны России эту информацию не подтверждает – прим. ИноСМИ). Украина также нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота России в Крыму.

По словам Иво Даалдера (Ivo Daalder), бывшего представителя Соединенных Штатов в НАТО и президента Чикагского совета по международным отношениям, есть основания полагать, что альянсы Киева достаточно крепки и вряд ли пошатнутся. Даалдер считает, что Соединенные Штаты и страны Европы признают решающую роль Украины в противостоянии России, и вряд ли они изменят свою точку зрения.

По его словам, Киев продолжит получать военную поддержку, и в конгрессе уже прозвучало предложение объединить долгосрочную помощь Украине с помощью Израилю и Тайваню. Форумы, позволяющие Западу оказывать подобную поддержку, такие как ежемесячные встречи контактной группы по Украине в формате "Рамштайн", уже закрепились. Их продолжат проводить независимо от других кризисов.

"Поддержка Украины уже превратилась в рутинную практику", – сказал Даалдер.

Авторы статьи: Эндрю Крамер (Andrew E. Kramer), Мэтью Мпоке Бигг (Matthew Mpoke Bigg)

*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

**организация, выполняющая функции иностранного агента. — Прим. ИноСМИ.