ВВС Нигерии получили разведывательные самолеты DA62

Легкий двухмоторных самолет Diamond DA62 в версии MSA (Maritime Surveillance Aircraft), предназначенной для наблюдения за морским пространством, на статической экспозиции авиасалона Dubai Airshow 2019.

ЦАМТО, 16 октября. Командование ВВС Нигерии 11 октября объявило о состоявшейся в аэропорту имени генерала Тунде Идиагбона в Илорине (штат Квара) церемонии приемки двух новых разведывательных самолетов DA62 австрийской компании Diamond Aviation.

Этот аэропорт является базой для 303-й средней авиагруппы ВВС Нигерии.

Процедура закупки самолетов началась около двух лет назад после выделения средств для приобретения четырех DA62. Первые два были поставлены в период с февраля по июль 2023 года и уже применяются в боевых операциях. По данным FlightRadar24, вторая пара DA62 прибыла в Нигерию из Австрии 6 октября. Первые два самолета получили регистрационные номера NAF260 и NAF261, а вторые – NAF262 и NAF262.

Командование ВВС опубликовало фотографии, на которых демонстрируются все четыре самолета DA62, оснащенные установленными в нижней носовой части электрооптическими станциями разведки Argos II HDT компании Hensoltd.

В своем выступлении на церемонии вице-маршал авиации Таджудин Юсуф заявил, что передача самолетов DA62 в состав 303-й авиагруппы повысит возможности по поддержке операций вооруженных сил.

По данным Diamond Aviation, максимальная взлетная масса DA62 составляет 2300 кг, масса полезной нагрузки – 702 кг, длина – 9,19 м, размах крыла – 14,55 м. Самолет оснащен двумя поршневыми двигателями Austro Engine AE330 мощностью по 180 л.с. и развивает скорость до 356 км/ч. Максимальная дальность полета с дополнительным топливным баком – 2385 км. Экипаж – два человека. Самолет рассчитан на размещение одного или двух операторов разведывательных систем.

По заявлению начальника штаба ВВС маршала авиации Хасана Абубакара, вскоре ВВС также получат легкие штурмовики M-346FA, легкие вооруженные вертолеты AW-109 "Треккер", ударные вертолеты AH-1Z и T-129, самолеты "Кинг Эйр 360".

Командование ВВС уже неоднократно заявляло, что ожидает поставку M-346, однако итальянская группа Leonardo пока официально не подтвердила получение заказа. Хотя продажа 12 вертолетов AH-1Z ВС Нигерии была одобрена еще в апреле 2022 года, контракт с Bell Textron также пока не заключен.

В августе Хасан Абубакар заявил, что первый из шести заказанных T-129 будет принят на вооружение в сентябре, но их поставка также пока не подтверждена.