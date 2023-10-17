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РИА Новости

Путин провел совещание по ситуации в зоне спецоперации и на Ближнем Востоке

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Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка "Гиацинт-С" в зоне проведения спецоперации.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Путин попросил министра обороны Шойгу доложить о ситуации в зоне спецоперации

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым, главой СВР Сергеем Нарышкиным, командующим Росгвардией Виктором Золотовым и замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым попросил доложить о ситуации в зоне спецоперации и конфликте на Ближнем Востоке.

"Попрошу министра обороны коротко об этом (ситуации в зоне СВО. — Прим. ред.) рассказать, то, что происходит на сегодняшний день, на данный момент времени", — сказал российский лидер, открывая совещание.

Как отметил Шойгу, ВСУ безуспешно пытаются атаковать на разных направлениях, проведя весеннюю, летнюю, а теперь уже осеннюю наступательные кампании. Он указал, что российские военные на многих участках улучшили свое тактическое положение, нигде не допустив продвижения противника.

"По всей линии там, где мы видим на сегодняшний день особую активность (украинских войск. — Прим. ред.), выстроена достаточно глубоко эшелонированная оборона, можно назвать ее уже активной обороной", — уточнил министр.

При этом Киев понес большие потери после начала контрнаступления 4 июня. Шойгу уточнил, что российские бойцы уничтожили сотни танков и более полутора тысяч бронированных машин.

"В целом обстановка устойчива: войска ведут очень и очень профессиональные действия, проявляют на многих направлениях героизм, уверенность в том, что они не только удержат позиции, но и, естественно, продолжат реализацию тех планов, которые мы наметили", — подчеркнул он.

Конфликт на Ближнем Востоке

Путин также попросил замглавы МИД Сергея Рябкова доложить о ситуации в секторе Газа, чтобы выработать общую позицию на этом направлении.

"Мне важно мнение Министерства иностранных дел, специальных служб, внешней разведки, всех служб, которые здесь собрались, с учетом развивающейся ситуации, с учетом того, что в зоне конфликта находится много наших граждан как с одной, так и с другой стороны", — указал глава государства.

Рябков отметил, что ситуация в зоне конфликта на Ближнем Востоке имеет тенденцию к обострению.

"В принципе, угроза выхода из-под контроля всего этого (палестино-израильского. — Прим. ред.) конфликта высока", — подчеркнул замминистра.

Как сказал дипломат, Москва вместе со своими партнерами будет прилагать максимальные усилия, чтобы купировать текущую ситуацию, а также создать условия для выезда россиян из зоны конфликта.

Рябков указал, что главная ответственность за эскалацию лежит на США, которые долгие годы пытаются монополизировать урегулирование ситуации и игнорировать резолюции Совбеза ООН, а сейчас препятствуют должному решению кризиса.

При этом он отметил, что сектор Газа и его жители оказались в условиях гуманитарной катастрофы. Население лишено медицинской помощи, а также не может удовлетворить другие свои нужды. Такая ситуация вызывает большую тревогу в мире, добавил дипломат.

"Российская Федерация предпринимает максимальные усилия на политической плоскости, только что об этом сказали, в том числе по линии Совета Безопасности ООН нами внесен проект резолюции, сфокусированной на гуманитарных вопросах", — рассказал он.

Дипломат также указал, что проводимая против сектора Газа операция израильской армии носит неизбирательный характер. Кроме того, сохраняется угроза наземной операции и вхождения сил Тель-Авива в анклав.

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Нарышкин Сергей
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