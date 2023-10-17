Шойгу назвал положение в зоне СВО устойчивым

Москва. 16 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска сохраняют устойчивое положение в зоне специальной военной операции на Украине.

"В целом обстановка выглядит устойчиво, уверенно", - сказал Шойгу на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин.

"Войска ведут очень и очень профессиональные действия. Проявляют на многих направлениях героизм, уверенность в том, что они не только удержат позиции, но и продолжат и реализацию тех планов, которые наметили", - сообщил министр обороны РФ. "То, что происходит в зоне специальной военной операции характеризуется такими вещами как попытки противника на разных направлениях вести наступательные действия. На всех направлениях практически они сталкиваются с нашей активной обороной. На многих участках нам удаётся улучшить тактическое положение. Нигде фактически не допущено какое-либо продвижение", - сказал Шойгу.

Шойгу заявил, что на самых напряжённых направлениях "выстроена достаточно глубокая и глубокоэшелонированная оборона". "Её можно назвать теперь уже активной обороной", - сказал он.