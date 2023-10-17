Войти
Интерфакс-АВН

Шойгу назвал положение в зоне СВО устойчивым

134
0
0
С.Шойгу
С.Шойгу.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 16 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска сохраняют устойчивое положение в зоне специальной военной операции на Украине.

"В целом обстановка выглядит устойчиво, уверенно", - сказал Шойгу на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин.

"Войска ведут очень и очень профессиональные действия. Проявляют на многих направлениях героизм, уверенность в том, что они не только удержат позиции, но и продолжат и реализацию тех планов, которые наметили", - сообщил министр обороны РФ. "То, что происходит в зоне специальной военной операции характеризуется такими вещами как попытки противника на разных направлениях вести наступательные действия. На всех направлениях практически они сталкиваются с нашей активной обороной. На многих участках нам удаётся улучшить тактическое положение. Нигде фактически не допущено какое-либо продвижение", - сказал Шойгу.

Шойгу заявил, что на самых напряжённых направлениях "выстроена достаточно глубокая и глубокоэшелонированная оборона". "Её можно назвать теперь уже активной обороной", - сказал он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Похожие новости
10.08.2023
Шойгу заявил о планах Польши по созданию соединения для оккупации Западной Украины
08.08.2023
NYT: подготовленные НАТО бригады ВСУ состоят из новобранцев и несут тяжелые потери
31.05.2023
В Минобороны заявили об уничтожении пунктов принятия решений на Украине
28.02.2022
От SWIFT до сил сдерживания. Отношения РФ и Запада обостряются из-за ситуации на Украине
14.06.2021
Бронетранспортер в смартфоне, жесткий прессинг, летний зной
25.06.2020
Победная традиция: как проходил юбилейный парад в Москве
18.06.2015
Высота и точность
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.10 00:02
  • 56046
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.10 17:23
  • 46
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.10 17:09
  • 2658
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.10 12:20
  • 15
Фрегаты для Черного моря
  • 16.10 06:12
  • 0
22350 и 22350М. Попытка сравнения.
  • 16.10 03:40
  • 1
Названы преимущества разрабатываемого транспортного самолета Ил-212
  • 15.10 07:40
  • 4
Модернизированные Ан-124-100 смогут получить ПД-35
  • 14.10 14:35
  • 15
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 14.10 07:15
  • 5
Шойгу призвал к 2025 году удвоить число Ан-124-100
  • 13.10 16:53
  • 59
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 13.10 12:31
  • 0
Польский Раскольников: Необыкновенная карьера нового НГШ
  • 13.10 05:11
  • 1
В истребителе Су-57 китайцам нравится только двигатель
  • 13.10 03:39
  • 2
Источник: Ка-52М с помощью новой РЛС превратят во "всепогодный разведчик"
  • 13.10 03:33
  • 3
Для российских танков начали производить заводские "мангалы" от дронов
  • 13.10 02:41
  • 1
Балансировка на грани: будущие риски европейской экономики