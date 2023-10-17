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ТАСС

Глава ISRO заявил, что США просили Индию поделиться космическими технологиями

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Индийская организация космических исследований (ISRO)
Индийская организация космических исследований (ISRO).
Источник изображения: http://www.globallookpress.com

Это предложение свидетельствует об успехах Индии, которая сейчас способна производить ракеты и создавать космические станции, добавил председатель Индийской организации космических исследований Шридхара Паникер Соманатх

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 октября. /ТАСС/. Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США предложили Индии сотрудничать в создании автоматических станций и поделиться с ними космическими технологиями. Об этом заявил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхара Паникер Соманатх.

При разработке индийской лунной станции "Чандраян-3" ISRO пригласила экспертов из Лаборатории реактивного движения NASA. "Конструкция станции и технологический прогресс Индии произвели на них большое впечатление. Американские специалисты предложили нам сотрудничество и попросили поделиться нашими космическими технологиями", - цитирует газета The Economic Times выступление Соманатха на семинаре в Центре управления полетами ISRO в Бангалоре.

"Получив информацию о "Чандраян-3", американские эксперты удивились нашим технологиям и спросили: "А почему бы вам не продать их США?", - добавил глава ISRO. - Это предложение свидетельствует об успехах Индии, которая сейчас способна производить ракеты и создавать космические станции".

Запуск ракеты-носителя LVМ3 со станцией "Чандраян-3" к Луне состоялся 14 июля с индийского космодрома на острове Шрихарикота.

23 августа спускаемый модуль миссии "Чандраян-3" "Викрам" успешно прилунился в районе Южного полюса естественного спутника Земли. Индия стала четвертой страной мира, которой удалось осуществить мягкую посадку аппарата на Луне, после СССР, США и Китая. Модуль доставил на спутник Земли небольшой луноход "Прагьян", который 2 сентября завершил научную программу.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил 23 августа Национальным днем космоса. 

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