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ТАСС

Институт астрономии РАН планирует запуск обсерватории "Спектр-УФ" в 2029 году

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Спутник "Спектр-УФ"
Космический телескоп "Спектр-УФ".
Источник изображения: НПО имени Лавочкина

Научный руководитель института Борис Шустов заявил об отсутствии технологических проблем с проектом в рамках конференции "Ультрафиолетовая Вселенная - 2023"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Запуск космической обсерватории "Спектр-УФ" планируется в 2029 году, следует из презентации научного руководителя Института астрономии РАН (ИНАСАН) Бориса Шустова в рамках конференции "Ультрафиолетовая Вселенная - 2023".

"У нас нет технологических проблем сейчас", - отметил Шустов.

В апреле председатель правительства Михаил Мишустин посетил НПО им. Лавочкина (входит в Роскосмос). Тогда в опубликованных материалах правительства говорилось, что запуск обсерватории запланирован на период после 2028 года.

"Спектр-УФ" - международный проект, направленный на исследование Вселенной в ультрафиолетовом участке электромагнитного спектра, который недоступен для наблюдений с Земли. Головной организацией в проекте является Институт астрономии РАН (ИНАСАН).

Всероссийская научная конференция "Ультрафиолетовая Вселенная - 2023" посвящена астрономическим наблюдениям в ультрафиолетовом диапазоне электромагнитного спектра. Конференция проходит с 16 по 19 октября под эгидой Российской академии наук и честь празднования ее 300-летия. 

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Страны
Россия
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
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