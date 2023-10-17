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Известия.ru

На Камчатке встретили атомную подлодку «Генералиссимус Суворов»

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Источник изображения: Фото: пресс-служба ТОФ

На Камчатке прошла торжественная встреча атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Генералиссимус Суворов» проекта 955А («Борей-А»), который завершил переход с Северного флота на Тихоокеанский флот (ТОФ) к месту постоянного базирования на Камчатке. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба ТОФ в своем Telegram-канале.


Отмечается, что встреча состоялась в пункте базирования Подводных сил ТОФ в Вилючинске под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиина.

«Сегодня на Тихоокеанском флоте исторический и очень важный момент… Оперативные возможности Тихоокеанского флота в решении задач обеспечения военной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе возросли», — цитирует пресс-служба слова Лиина.

В мероприятии также приняли участие представители Подводных сил ТОФ и правительства Камчатского края, в том числе губернатор Владимир Солодов. На причале подводников встретила рота почетного караула, оркестр и близкие членов экипажа корабля.

Митинг, посвященный встрече новейшего подводного крейсера в родной базе, был завершен торжественным прохождением личного состава соединения.

В ноябре 2022 года «Генералиссимус Суворов» завершил все этапы испытаний, выполнив несколько выходов в море. В ходе испытаний системы подводной лодки были проверены в различных режимах.

Сдаточная команда предприятия и экипаж корабля отработали задачи в полном объеме. В частности, корабль успешно выполнил стрельбу баллистической ракетой «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на полуострове Камчатка.

«Генералиссимус Суворов» — второй серийный корабль проекта «Борей-А», которые станут основой морских стратегических ядерных сил РФ на ближайшие десятилетия. Эта субмарина относится к четвертому поколению атомных подводных ракетоносцев. Она оснащена современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения.

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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Проекты
955 Борей
СФ
ТОФ
Ядерный щит
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