Войти
ЦАМТО

ВС Украины в ближайшее время могут получить реактивные снаряды GLSDB

132
0
0
Изображение боевой части (малогабаритной управляемой авиационной бомбы Boeing GBU-39 SDB) наземного ракетного комплекса большой дальности Boeing / Saab GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) в полете
Изображение боевой части (малогабаритной управляемой авиационной бомбы Boeing GBU-39 SDB) наземного ракетного комплекса большой дальности Boeing / Saab GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) в полете.
Источник изображения: кадр из видео Saab AB

ЦАМТО, 16 октября. Консорциум Boeing/Saab близок к поставке ВСУ первой партии реактивных снарядов GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), представляющих собой "бомбу малого диаметра наземного пуска", и новой пусковой установки для их запуска.

Об этом Global Defense Corp 9 октября сообщил старший управляющий по коммерческому развитию компании Boeing Джим Лири. Ранее, 22 июня, заместитель помощника министра обороны США Лора Купер заявила в Конгрессе США, что Украина получит боеприпасы GLSDB, позиционируемые как альтернатива ОТР ATACMS, не ранее осени 2023 года. По ее словам, задержки поставки связаны с проблемами разработки и производства.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2023 года Министерство обороны США объявило о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму 2,175 млрд. долл., включая помощь на 1,75 млрд. долл. в рамках в рамках Инициативы содействия безопасности Украины USAI (Ukraine Security Assistance Initiative), и 425 млн. долл. в рамках пакета из наличия ВС США, одобренного президентом США. В состав пакета USAI были включены высокоточные управляемые реактивные снаряды GLSDB.

Компания Boeing осуществляет разработку РС GLSDB совместно Saab с 2014 года. С конца 2015 года партнеры активно предлагают боеприпас GLSDB странам, на вооружении которых находятся РСЗО MLRS.

Боеприпас GLSDB представляет собой комбинацию твердотопливного ракетного двигателя РС М26, применяемого РСЗО HIMARS и M270, и 130-кг планирующей УАБ малого диаметра GBU-39B (SDB-1) компании Boeing. По заявлению Saab, дальность стрельбы новым боеприпасом превышает 150 км (93 мили).

GLSDB может быть запущен с применением пусковой установки, которая может применять ТПК с РС M26 (HIMARS, M270 и ChunMoo), а также специально разработанного контейнерного решения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
GBU-39
HIMARS
Компании
Boeing
Похожие новости
29.03.2023
Российские войска впервые сбили управляемый снаряд РСЗО GLSDB
06.03.2023
Обновить арсеналы, увеличить продажи, стимулировать наступление
24.02.2023
«В зоне СВО многое придется менять». Как бороться с новыми американскими бомбами
13.02.2023
Российское военное ведомство подсчитало боевые потери
06.02.2023
Новый пакет американской военной помощи Украине, включая ракетные комплексы GLSDB
02.02.2023
Reuters: в новый пакет военной помощи США Украине впервые могут войти ракеты большой дальности
29.11.2022
Boeing предлагает поставку Украине нового ракетного комплекса GLSDB
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.10 00:02
  • 56046
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.10 17:23
  • 46
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.10 17:09
  • 2658
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.10 12:20
  • 15
Фрегаты для Черного моря
  • 16.10 06:12
  • 0
22350 и 22350М. Попытка сравнения.
  • 16.10 03:40
  • 1
Названы преимущества разрабатываемого транспортного самолета Ил-212
  • 15.10 07:40
  • 4
Модернизированные Ан-124-100 смогут получить ПД-35
  • 14.10 14:35
  • 15
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 14.10 07:15
  • 5
Шойгу призвал к 2025 году удвоить число Ан-124-100
  • 13.10 16:53
  • 59
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 13.10 12:31
  • 0
Польский Раскольников: Необыкновенная карьера нового НГШ
  • 13.10 05:11
  • 1
В истребителе Су-57 китайцам нравится только двигатель
  • 13.10 03:39
  • 2
Источник: Ка-52М с помощью новой РЛС превратят во "всепогодный разведчик"
  • 13.10 03:33
  • 3
Для российских танков начали производить заводские "мангалы" от дронов
  • 13.10 02:41
  • 1
Балансировка на грани: будущие риски европейской экономики