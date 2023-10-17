ВС Украины в ближайшее время могут получить реактивные снаряды GLSDB

ЦАМТО, 16 октября. Консорциум Boeing/Saab близок к поставке ВСУ первой партии реактивных снарядов GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), представляющих собой "бомбу малого диаметра наземного пуска", и новой пусковой установки для их запуска.

Об этом Global Defense Corp 9 октября сообщил старший управляющий по коммерческому развитию компании Boeing Джим Лири. Ранее, 22 июня, заместитель помощника министра обороны США Лора Купер заявила в Конгрессе США, что Украина получит боеприпасы GLSDB, позиционируемые как альтернатива ОТР ATACMS, не ранее осени 2023 года. По ее словам, задержки поставки связаны с проблемами разработки и производства.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2023 года Министерство обороны США объявило о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму 2,175 млрд. долл., включая помощь на 1,75 млрд. долл. в рамках в рамках Инициативы содействия безопасности Украины USAI (Ukraine Security Assistance Initiative), и 425 млн. долл. в рамках пакета из наличия ВС США, одобренного президентом США. В состав пакета USAI были включены высокоточные управляемые реактивные снаряды GLSDB.

Компания Boeing осуществляет разработку РС GLSDB совместно Saab с 2014 года. С конца 2015 года партнеры активно предлагают боеприпас GLSDB странам, на вооружении которых находятся РСЗО MLRS.

Боеприпас GLSDB представляет собой комбинацию твердотопливного ракетного двигателя РС М26, применяемого РСЗО HIMARS и M270, и 130-кг планирующей УАБ малого диаметра GBU-39B (SDB-1) компании Boeing. По заявлению Saab, дальность стрельбы новым боеприпасом превышает 150 км (93 мили).

GLSDB может быть запущен с применением пусковой установки, которая может применять ТПК с РС M26 (HIMARS, M270 и ChunMoo), а также специально разработанного контейнерного решения.