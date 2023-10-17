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ТАСС

В Мурманске, Норильске и Анадыре разместят наземные станции для проекта "Сфера"

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Проект «Сфера»
Проект «Сфера».
Источник изображения: Вестник ГЛОНАСС

Каждую из них оснастят четырьмя антенными постами, сообщили в Роскосмосе.

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Разработанные в России базовые станции для спутниковой системы "Скиф", которая входит в федеральный проект "Сфера", планируется разместить в Мурманске, Норильске и Анадыре, сообщили в Роскосмосе.

"Специалисты компании "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева (входит в госкорпорацию "Роскосмос") разработали базовые земные станции для новой системы спутниковой связи "Скиф", входящей в федеральный проект "Сфера". Три станции планируется установить в Мурманске, Норильске и Анадыре, каждая из которых будет оснащена четырьмя антенными постами", - говорится в сообщении.

Первый аппарат "Скиф-Д" по программе "Сфера" запустили 22 октября 2022 года на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Восточный вместе с тремя аппаратами "Гонец-М". Начало развертывания штатной группировки намечено на 2026 год. Полная группировка будет состоять из 12 "Скифов" - по 4 на каждой из трех орбитальных плоскостей. Масса одного аппарата - 1 750 кг, а срок активной службы спутника составит 12 лет.

Программа "Сфера" подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Она будет включать в себя пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, и еще пять - наблюдения.

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Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
Компании
ИСС Решетнева
Роскосмос
Проекты
Союз-2 РН
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