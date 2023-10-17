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ИноСМИ

Финны почувствовали ледяной ветер со стороны России и сделали не тот вывод

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Прохожий в Хельсинки, Финляндия
Прохожий в Хельсинки, Финляндия.
Источник изображения: © AP Photo / Martin Meissner

В отношениях Финляндии с Россией наступило время "ледяного штормового ветра", пишет Lapin Kansa. В усилении конфронтации Хельсинки привычно винит Москву, а свое вступление в НАТО он объясняет желанием защититься от российской угрозы. Но именно оно разрушает выстраивавшиеся веками отношения с соседом.

Отношения между Финляндией и Россией, похоже, находятся на самом низком уровне со времен Второй мировой войны. Такой вывод можно сделать на основании ежегодного отчета финской Полиции безопасности SUPO о состоянии национальной безопасности.

В отчете, среди прочего, говорится, что "отношения Финляндии и России значительно ослабли", и что "Россия готова принять меры против Финляндии, если сочтет это необходимым". Если отправной точкой для начала ослабления отношений считать отчет прошлого года, когда ситуация уже значительно ухудшилась, то сейчас наступило время "ледяного штормового ветра" со стороны России.

Причины негативного развития все те же. Главная причина — операция на Украине и нарушение международных соглашений. Сопутствующими причинами являются последствия конфликта на Украине — вступление Финляндии в НАТО, усиление конфронтации между странами Запада и Россией, ужесточение антироссийских санкций.

К счастью, летом Финляндия стала полноправным членом НАТО.

Членство в альянсе и статья 5 Устава организации защищает Финляндию от "самых жестких форм российского влияния", то есть от военного нападения и разрушения.

В прошлогоднем отчете Полиция безопасности SUPO заявила, что угроза в адрес Финляндии возросла. В нем сообщалось, что критически важная инфраструктура Финляндии — например, системы распределения электроэнергии и энергоносителей и телекоммуникационные соединения — может стать объектом разведки или оказания воздействия, однако считалось маловероятным, что Россия нанесет удар по инфраструктуре с разрушительными последствиями "в ближайшем будущем".

Тогда все обсуждали повреждение газопровода "Северный поток" у побережья Дании и Швеции, которое было расценено как преднамеренное действие. Позже выяснилось, что газопровод был подорван. Виновник до сих пор не определен, однако больше всего подозрений всегда падало на Россию.

"Ближайшее будущее" оказалось куда ближе, чем предполагалось. Газопровод и телекоммуникационный кабель между Эстонией и Финляндией были намеренно повреждены в начале октября. Виновником считают Россию, хотя доказательств этому нет — по крайней мере, на данный момент.

В Финляндии все еще есть люди, которые тоскуют по "стабильности" времен советско-финского Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и уверены, что отношения между Финляндией и Россией были бы хорошими, если бы Финляндия не вступила в НАТО. Похоже, они не понимают или не хотят понимать, что Финляндия уже была членом ЕС и частью Запада, которая единогласно осудила действия России на Украине еще до того, как стать членом оборонительного альянса.

Если бы Финляндия не стала членом НАТО, ситуация с безопасностью страны была бы намного хуже, чем сейчас.

P.S.

Россию не интересует, что финны делают в интернете, однако кремлевские шпионы заинтересованы в интернет-подключении финнов. Полиция безопасности Финляндии SUPO предупреждает, что незащищенное сетевое устройство, такое как домашний маршрутизатор, может стать инструментом российского кибершпионажа, то есть способствовать шпионажу. Это объясняется тем, что все больше устройств имеют подключение к интернету. Это позволяет управлять устройством удаленно и таким образом использовать его в том числе и политическим силам, которые пытаются проникнуть в информационные системы Финляндии. Сейчас самое время защитить и обновить ваш домашний маршрутизатор.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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