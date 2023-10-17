Вашингтон не хочет смириться с утратой своего доминирования, заявили в МИД

Ермаков: США подорвали принципы, на которых строились договоренности по ДСНВ

ООН, 16 окт – РИА Новости. США коренным образом подорвали основополагающе принципы, на которых были построены договоренности с Россией в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил в интервью российским журналистам директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

Ермаков возглавляет делегацию РФ в Первом комитете ГА ООН, занимающемся вопросами разоружения.

"Суть в том, что США коренным образом подорвали те основополагающие принципы, на которых формировались наши договоренности в рамках ДСНВ (все они сформулированы в преамбуле к Договору)", - сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли какие-то надежды на продление ДСНВ с США в 2026 году.

"Мы видим, что Вашингтон упорно не желает смириться с утратой своего тотального доминирования", - отметил глава департамента. По его словам, "питать надежды, может, было бы и неплохо", "однако одними надеждами обеспечить решение данного вопроса не получится".

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.

В начале июня Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.

ДСНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Срок действия ДСНВ-3 истекает в 2026 году.

Читайте полный текст интервью >>