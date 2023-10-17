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Финляндия грозит наказать Россию за порчу газопровода. Но есть нюанс

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Президент Финляндии Саули Ниинистё
Президент Финляндии Саули Ниинистё.
Источник изображения: © РИА Новости Александр Вильф

В Хельсинки убеждены: виновник аварии на газопроводе в Финском заливе скоро станет известен, пишет Iltalehti. Никаких доказательств того, что к инциденту причастна Россия, нет. Однако это не помешало эксперту Йоэлю Линнайнмяки порассуждать о том, как ЕС и НАТО будут ее наказывать.

Исследователь финского Института международных отношений Йоэль Линнайнмяки полагает, что имя виновника, вероятно, будет названо.

Что произойдет, если выяснится, что к повреждению газопровода в Финском заливе причастна Россия? Исследователь финского Института международных отношений Йоэль Линнайнмяки (Joel Linnainmäki) говорит, что в сложившейся ситуации у Финляндии, НАТО и Евросоюза есть пространство для действий. По его оценкам, вполне вероятно, что скоро виновник будет выявлен.

"В ходе расследования мы можем выяснить, кто стоит за ущербом: частное лицо или государство. Если виновником окажется какое-то государство, можно будет сделать вывод, кто именно в этом заинтересован и располагает возможностями для совершения диверсии. В таком случае Финляндия, безусловно, будет сотрудничать с НАТО и ЕС".

"И НАТО, и ЕС наверняка захотят отреагировать".

Крупные игроки должны помочь

По мнению Линнайнмяки, затраты на оказание гибридного влияния, например, для России, невелики. Западу следует задуматься, как затруднить проведение подобных атак в будущем.

НАТО может увеличить свое присутствие и контроль в Балтийском море. В таком случае риск быть пойманным для виновника станет выше. По мнению Линнайнмяки, более крупные государства-члены НАТО, такие как США, Великобритания и Франция, могли бы рассмотреть вопрос о том, как усилить сдерживание России — например, с помощью кибератак.

"Следует напомнить, что у Запада есть возможности ответить на враждебную гибридную деятельность. В то же время очевидно, что НАТО хочет избежать прямой эскалации с Россией".

ЕС, со своей стороны, может дополнить меры НАТО ужесточением санкций.

Линнайнмяки уверен, что Финляндия не должна отставать от ЕС и НАТО. Финляндия сама может пойти на дипломатические контрмеры.

"Например, на заседаниях ООН и двусторонних встречах с разными странами Финляндия может повышать степень информирования о деятельности России и добиваться ее осуждения. В двустороннем порядке Финляндия могла бы ответить высылкой российских дипломатов из страны".

"НАТО отвечает"

Пока что информация о том, как действовать в нынешней ситуации, кажется довольно туманной.

"Если выяснится, что на элемент инфраструктуры НАТО было совершено нападение внешними силами, ситуация будет серьезной, НАТО отреагирует решительно и объединит силы", — прокомментировал ситуацию генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Jens Stoltenberg).

Столтенберг участвовал во встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, в рамках которой также обсуждалось повреждение газопровода между Финляндией и Эстонией.

11 октября кандидаты на пост президента Финляндии Мика Аалтола (Mika Aaltola), Пекка Хаависто (Pekka Haavisto) и Александр Стубб (Alexander Stubb) заявили в программе MTV Asia ytimesssä о необходимости провести тщательное расследование, прежде чем делать какие-либо выводы.

"Если выяснится, что виновником является Россия, и это действие было преднамеренным, то, конечно, это повлияет на антироссийские санкции. Произошедшее также должно повлиять на контроль за нашей инфраструктурой", — прокомментировал MTV бывший министр иностранных дел Хаависто.

Автор: Хейни Килпамяки (Heini Kilpamäki)

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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