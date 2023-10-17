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"Генералиссимус Суворов" прибыл к месту базирования на Камчатку

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Как сообщают, 16 октября 2023 года к месту базирования в Вилючинск (Камчатка) в состав 25-й дивизии подводных лодок Подводных сил Тихоокеанского флота прибыл атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения К-553 "Генералиссимус Суворов" (заводской номер 206) модифицированного проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А") после межфлотского перехода с Северного на Тихоокеанский флот Северным морским путём.

Прибывший к месту базирования в Вилючинск (Камчатка) в состав 25-й дивизии подводных лодок Подводных сил Тихоокеанского флота прибыл атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения К-553 "Генералиссимус Суворов" (заводской номер 206) модифицированного проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А"), 16.10.2023 (с) Телеграм-канал "Тихоокеанский флот"

К-553 "Генералиссимус Суворов" является шестым атомным подводным ракетным крейсером стратегического назначения нового поколения семейства "Борей", и третьим модифицированного проекта "Борей-А".Он был построен АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (СМП, в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация") в Северодвинске и вошел в строй ВМФ России 29 декабря 2022 года. Корабль начал переход с Северного флота к месту постоянного базирования в Вилючинск, по известным данным, 27 августа 2023 года.

Из шести введенных к настоящему времени в строй атомных подводных ракетных крейсеров стратегического назначения серии проекта 955, в состав Северного флота (31-я дивизия подводных лодок) входят головной корабль проекта 09551 (проект 955, шифр "Борей") К-535 "Юрий Долгорукий" и головной корабль модифицированного проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А") К-549 "Князь Владимир". В состав Тихоокеанского флота с базированием на Вилючинск (25-я дивизия подводных лодок) входят серийные подводные крейсера проекта 09551 (проект 955, шифр "Борей") К-550 "Александр Невский" и К-551 "Владимир Мономах", и серийные подводные крейсера К-552 "Князь Олег" и теперь К-553 "Генералиссимус Суворов" модифицированного проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А").

Прибывший к месту базирования в Вилючинск (Камчатка) в состав 25-й дивизии подводных лодок Подводных сил Тихоокеанского флота прибыл атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения К-553 "Генералиссимус Суворов" (заводской номер 206) модифицированного проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А"), 16.10.2023 (с) Телеграм-канал "Тихоокеанский флот"

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Владимир Мономах
Князь Владимир
Юрий Долгорукий
Компании
ОСК
Севмаш
Проекты
955 Борей
СФ
ТОФ
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