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ТАСС

На Украине планируют создать центры обучения пилотов западных истребителей F-16

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Американский многофункциональный лёгкий истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский многофункциональный лёгкий истребитель F-16 Fighting Falcon.
Источник изображения: © CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin

При этом представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат не уточнил, в какие именно сроки планируется наладить работу подобных центров

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Центры обучения пилотов для истребителей F-16 планируют создать на территории Украины. Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Комментируя создание регионального центра подготовки пилотов истребителей F-16, который будет размещен на авиабазе в румынском уезде Кэлэраши, Игнат отметил, что такие центры необходимо строить и на Украине. "И это будет делаться безусловно - [необходимо строить на Украине] центры обучения, мощные авиасимуляторы, авиатренажеры. Центр подготовки, понятное дело, должен будет тоже соответствовать тем стандартам, которые есть у наших партнеров. Это все будет, но для этого нужно время, тем более в боевых условиях. Мы понимаем, что это непросто сделать", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

При этом Игнат не уточнил, в какие именно сроки планируется наладить работу подобных центров подготовки.

Украина давно просит партнеров передать ей истребители F-16. Однако на Западе подчеркивают невозможность поставок Киеву таких самолетов без должной предварительной подготовки пилотов и персонала наземных служб. О готовности участвовать в программах по переучиванию украинских пилотов заявили уже несколько стран.

При этом министр обороны США Ллойд Остин отметил, что F-16 могут передать Украине не раньше весны следующего года. Ранее телекомпания NBC со ссылкой на украинских чиновников сообщала, что в Киеве "расстроены и сбиты с толку" из-за задержек в поставках этих истребителей, однако не решаются публично делать соответствующие заявления. По данным NBC, задержка связана не с техническими аспектами, а с политической блокировкой этого решения. 

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Страны
США
Украина
Продукция
F-16
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