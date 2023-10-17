"Генералиссимус Суворов" завершил переход на ТОФ к месту постоянного базирования

После швартовки крейсера и схода экипажа на пирс командир АРПКСН доложил командующему Тихоокеанским флотом о выполнении поставленных задач

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (АРПКСН) "Генералиссимус Суворов" проекта 955А ("Борей-А") завершил переход с Северного флота на Тихоокеанский флот (ТОФ) к месту постоянного базирования на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

"В пункте базирования подводных сил ТОФ в Вилючинске состоялась торжественная встреча атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" проекта 955 "Борей-А" после межфлотского перехода с Северного на Тихоокеанский флот", - говорится в сообщении.

Мероприятие прошло под руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины. "Сегодня на Тихоокеанском флоте исторический и очень важный момент. Оперативные возможности Тихоокеанского флота в решении задач обеспечения военной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе возросли", - отметил он.

После швартовки крейсера и схода экипажа на пирс, где был построен личный состав 25-й дивизии подводных лодок ТОФ, командир АРПКСН "Генералиссимус Суворов" доложил командующему ТОФ о выполнении поставленных задач. "Отличившиеся военнослужащие были удостоены наград и грамот", - отмечается в сообщении.

"Генералиссимус Суворов" относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта "Борей-А" (проектант - Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин", Санкт-Петербург). В проекте реализованы принципиально новые технические решения, усовершенствовано оборудование, снижен уровень физических полей, повышена безопасность, выполнен комплекс работ по импортозамещению.

Подлодка была заложена на судостроительном заводе "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) 26 декабря 2014 года, выведена из эллинга 25 декабря 2021 года, в 2022 году вошла в состав ВМФ России. Планируется, что подводный крейсер пополнит и усилит группировку атомных подводных лодок Тихоокеанского флота.

Как сообщили 3 ноября 2022 года в Минобороны России, крейсер "Генералиссимус Суворов" в рамках завершающего этапа госиспытаний успешно выполнил стрельбу баллистической ракетой "Булава". Стрельба выполнялась из подводного положения из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

К настоящему времени корабелы "Севмаша" передали ВМФ России шесть "стратегов" проектов "Борей/Борей-А" - три первого и три второго. Головной корабль проекта "Борей-А" "Князь Владимир" был передан в состав ВМФ РФ 12 июня 2020 года. Первый серийный ракетоносец "Князь Олег" сдали флоту 21 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что основное оружие стратегических ракетоносцев проекта "Борей/Борей-А" - 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава" на каждой.