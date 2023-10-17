Войти
ТАСС

"Генералиссимус Суворов" завершил переход на ТОФ к месту постоянного базирования

135
0
0
Генералиссимус Суворов
Церемония подъема Военно-морского флага на переданном ВМФ России атомном подводном ракетном крейсере стратегического назначения К-553 "Генералиссимус Суворов" (заводской номер 206) модифицированного проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А") на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие". Северодвинск, 29.12.2022.
Источник изображения: Павел Львов / РИА Новости и

После швартовки крейсера и схода экипажа на пирс командир АРПКСН доложил командующему Тихоокеанским флотом о выполнении поставленных задач

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (АРПКСН) "Генералиссимус Суворов" проекта 955А ("Борей-А") завершил переход с Северного флота на Тихоокеанский флот (ТОФ) к месту постоянного базирования на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

"В пункте базирования подводных сил ТОФ в Вилючинске состоялась торжественная встреча атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" проекта 955 "Борей-А" после межфлотского перехода с Северного на Тихоокеанский флот", - говорится в сообщении.

Мероприятие прошло под руководством командующего ТОФ адмирала Виктора Лиины. "Сегодня на Тихоокеанском флоте исторический и очень важный момент. Оперативные возможности Тихоокеанского флота в решении задач обеспечения военной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе возросли", - отметил он.

После швартовки крейсера и схода экипажа на пирс, где был построен личный состав 25-й дивизии подводных лодок ТОФ, командир АРПКСН "Генералиссимус Суворов" доложил командующему ТОФ о выполнении поставленных задач. "Отличившиеся военнослужащие были удостоены наград и грамот", - отмечается в сообщении.

"Генералиссимус Суворов" относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта "Борей-А" (проектант - Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин", Санкт-Петербург). В проекте реализованы принципиально новые технические решения, усовершенствовано оборудование, снижен уровень физических полей, повышена безопасность, выполнен комплекс работ по импортозамещению.

Подлодка была заложена на судостроительном заводе "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) 26 декабря 2014 года, выведена из эллинга 25 декабря 2021 года, в 2022 году вошла в состав ВМФ России. Планируется, что подводный крейсер пополнит и усилит группировку атомных подводных лодок Тихоокеанского флота.

Как сообщили 3 ноября 2022 года в Минобороны России, крейсер "Генералиссимус Суворов" в рамках завершающего этапа госиспытаний успешно выполнил стрельбу баллистической ракетой "Булава". Стрельба выполнялась из подводного положения из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

К настоящему времени корабелы "Севмаша" передали ВМФ России шесть "стратегов" проектов "Борей/Борей-А" - три первого и три второго. Головной корабль проекта "Борей-А" "Князь Владимир" был передан в состав ВМФ РФ 12 июня 2020 года. Первый серийный ракетоносец "Князь Олег" сдали флоту 21 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что основное оружие стратегических ракетоносцев проекта "Борей/Борей-А" - 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава" на каждой. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Князь Владимир
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Севмаш
Проекты
2020-й год
955 Борей
СФ
ТОФ
Похожие новости
02.01.2023
Ввод в строй АРПКСН «Генералиссимус Суворов» и вывод из эллинга АРПКСН «Император Александр III»
15.01.2020
Какую технику получит армия России в 2020 году
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
22.03.2017
Верфи России: ядерные "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
30.01.2017
Стратегический подводный ракетоносец "Князь Владимир" будет спущен на воду в 2017 году - "Севмаш"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.10 00:02
  • 56046
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.10 17:23
  • 46
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.10 17:09
  • 2658
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.10 12:20
  • 15
Фрегаты для Черного моря
  • 16.10 06:12
  • 0
22350 и 22350М. Попытка сравнения.
  • 16.10 03:40
  • 1
Названы преимущества разрабатываемого транспортного самолета Ил-212
  • 15.10 07:40
  • 4
Модернизированные Ан-124-100 смогут получить ПД-35
  • 14.10 14:35
  • 15
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 14.10 07:15
  • 5
Шойгу призвал к 2025 году удвоить число Ан-124-100
  • 13.10 16:53
  • 59
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 13.10 12:31
  • 0
Польский Раскольников: Необыкновенная карьера нового НГШ
  • 13.10 05:11
  • 1
В истребителе Су-57 китайцам нравится только двигатель
  • 13.10 03:39
  • 2
Источник: Ка-52М с помощью новой РЛС превратят во "всепогодный разведчик"
  • 13.10 03:33
  • 3
Для российских танков начали производить заводские "мангалы" от дронов
  • 13.10 02:41
  • 1
Балансировка на грани: будущие риски европейской экономики