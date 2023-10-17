Минобороны РФ запустило новую программу развития военных городков

Минобороны России запустило новую программу развития военных городков
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Минобороны России совместно с регионами страны приступило к реализации новой программы развития военных городков, сообщили в понедельник в пресс-службе военного ведомства.
Так, совместно с губернатором региона Олегом Кожемяко и Фондом капитального ремонта были достигнуты договоренности, позволившие в два раза сократить сроки плановой очередности проведения капитального ремонта в селе Сергеевка.
Кроме того, в краткосрочную программу проведения капремонта включены и другие объекты региона, в том числе в Уссурийске и населенных пунктах Барано-Оренбургское и Черниговка.
Согласно сообщению, на нужды капитального ремонта объектов военных городков в Приморском крае выделено уже более 91 миллиона рублей.
Абраменков добавил, что новый формат взаимодействия с регионами позволит существенно оптимизировать проводимую работу по обновлению ведомственных фондов. Также начальник ФГАУ "Росжилкомплекс" отметил, что в настоящее время ведутся переговоры и консультации по вопросам выполнения капремонта еще с несколькими субъектами РФ.