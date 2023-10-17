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РИА Новости

Минобороны РФ запустило новую программу развития военных городков

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Военный городок, архивное фото
Военный городок, архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Компанийченко

Минобороны России запустило новую программу развития военных городков

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Минобороны России совместно с регионами страны приступило к реализации новой программы развития военных городков, сообщили в понедельник в пресс-службе военного ведомства.

"Сформированный механизм тесного взаимодействия военного ведомства и субъектов России позволит значительно сократить сроки капитального ремонта зданий военных городков и создать благоприятные и комфортные условия проживания военнослужащих и членов их семей. Первым регионом, применившим новый подход в краткосрочной программе проведения капремонта, стал Приморский край", - говорится в сообщении.

Так, совместно с губернатором региона Олегом Кожемяко и Фондом капитального ремонта были достигнуты договоренности, позволившие в два раза сократить сроки плановой очередности проведения капитального ремонта в селе Сергеевка.

Кроме того, в краткосрочную программу проведения капремонта включены и другие объекты региона, в том числе в Уссурийске и населенных пунктах Барано-Оренбургское и Черниговка.

Согласно сообщению, на нужды капитального ремонта объектов военных городков в Приморском крае выделено уже более 91 миллиона рублей.

"Наши герои с честью выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, мы должны обеспечить им надежный тыл, а их семьям - домашний уют и комфорт. Хотим еще раз выразить слова благодарности губернатору Приморского края Олегу Кожемяко за активную позицию при решении вопросов, а также чуткое и внимательное отношение к проблемам военнослужащих и их семей", - цитируется в сообщении начальник ФГАУ Минобороны "Росжилкомплекс" Валерий Абраменков.

Абраменков добавил, что новый формат взаимодействия с регионами позволит существенно оптимизировать проводимую работу по обновлению ведомственных фондов. Также начальник ФГАУ "Росжилкомплекс" отметил, что в настоящее время ведутся переговоры и консультации по вопросам выполнения капремонта еще с несколькими субъектами РФ.

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