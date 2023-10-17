Войти
РИА Новости

Ядерное оружие в Белоруссии выравнивает дисбаланс, заявили в российском МИД

134
0
0
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

МИД России: ядерное оружие в Белоруссии выравнивает дисбаланс, внесенный США

ООН, 16 окт – РИА Новости. Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии, а также возможный отзыв ратификации ДВЗЯИ выравнивают дисбаланс в стратегической сфере, внесенный США, заявил в интервью российским журналистам директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"В целом, учитывая нынешние обстоятельства спровоцированного Вашингтоном противостояния между нашими странами, Россия вынуждена предпринимать в стратегической сфере шаги, которые выравнивают или как минимум сглаживают имеющиеся либо вновь возникающие дисбалансы", - сказал Ермаков. "К таким шагам отнесу решения о размещении российского ядерного оружия в Белоруссии в ответ на развитие практики "совместных ядерных миссий" НАТО и о возможном отзыве ратификации ДВЗЯИ для "отзеркаливания" статуса США в контексте данного Договора", - подчеркнул он.

Ранее комитет Госдумы по международным делам подготовил на заседании законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), его могут рассмотреть в первом чтении 17 октября. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий рассказал, что все 450 депутатов станут соавторами законопроекта. При внесении законопроекта соавторов оказалось менее 450, следует из документа, размещенного в думской базе.

Президент РФ Владимир Путин 5 октября заявил, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее отметил, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания. По предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина Совет ГД в понедельник принял решение поручить комитету по международным делам проработать вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ совместно с МИД и другими заинтересованными ведомствами.

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США и Китай, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Китай
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
16.05.2023
Любовь или ненависть? Странные метания США разожгли пламя войны с Россией
28.06.2022
Все боятся "русского медведя" и его ядерных "клыков"
11.08.2021
Выстрел себе в голову: чем страшен новый ракетный комплекс Путина «Сармат» (Главред, Украина)
28.10.2020
Не числом, а уменьем
24.10.2019
Феникс (Китай): никого нельзя пускать в свою сферу влияния! НАТО решила создать военную базу у российских границ, Путин очень недоволен
29.03.2017
Мобилизация умов
20.02.2013
Империя нападет ("Uwazam Rze", Польша)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.10 00:02
  • 56046
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.10 17:23
  • 46
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.10 17:09
  • 2658
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.10 12:20
  • 15
Фрегаты для Черного моря
  • 16.10 06:12
  • 0
22350 и 22350М. Попытка сравнения.
  • 16.10 03:40
  • 1
Названы преимущества разрабатываемого транспортного самолета Ил-212
  • 15.10 07:40
  • 4
Модернизированные Ан-124-100 смогут получить ПД-35
  • 14.10 14:35
  • 15
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 14.10 07:15
  • 5
Шойгу призвал к 2025 году удвоить число Ан-124-100
  • 13.10 16:53
  • 59
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 13.10 12:31
  • 0
Польский Раскольников: Необыкновенная карьера нового НГШ
  • 13.10 05:11
  • 1
В истребителе Су-57 китайцам нравится только двигатель
  • 13.10 03:39
  • 2
Источник: Ка-52М с помощью новой РЛС превратят во "всепогодный разведчик"
  • 13.10 03:33
  • 3
Для российских танков начали производить заводские "мангалы" от дронов
  • 13.10 02:41
  • 1
Балансировка на грани: будущие риски европейской экономики