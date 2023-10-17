Страны НАТО в понедельник начинают учения по ядерному сдерживанию в Европе

Лондон. 16 октября. ИНТЕРФАКС - ВВС стран-членов НАТО в понедельник начинают ежегодные учения Steadfast Noon ("Стойкий полдень") по ядерному сдерживанию в Европе, сообщает Североатлантический альянс.

В учениях, которые будут проходить над территориями Италии, Хорватии и акваторией Средиземного моря и продлятся до 26 октября, будет задействовано 60 самолетов различных типов, в том истребители-бомбардировщики, самолеты-разведчики и заправщики из 13 стран НАТО, а также стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H.

"Учения будут способствовать обеспечению надежности, эффективности и безопасности наших средств ядерного сдерживания, - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. - Это является четким сигналом, что НАТО будет защищать и оборонять всех союзников".

По данным альянса, учения будут включать операции боевых истребителей-бомбардировщиков, способных нести ядерные авиабомбы, но которые не будут оснащаться реальными боеприпасами.

При этом в альянсе указывают, что учения не связаны с какими-либо текущими событиями в мире, они будут проходить в тысяче км от российских границ.

"В Стратегической концепции НАТО ясно говорится, что "фундаментальная цель ядерного потенциала НАТО заключается в сохранении мира, предотвращении принуждения и сдерживании агрессии", - отмечают в альянсе. Подчеркивается также, что "пока существует ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом".

Учебные вылеты натовских самолетов будут осуществляться с авиабазы Авиано на севере Италии, где размещается одно из хранилищ американских ядерных авиабомб в Европе.