Руководители ОСК проверили исполнение гособоронзаказа на Севмаше и Звездочке

ЦАМТО, 16 октября. В рамках рабочей поездки в Северодвинск 13 октября председатель Совета директоров АО "ОСК" Андрей Костин, гендиректор корпорации Андрей Пучков и статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов проверили ход исполнения ГОЗ на ПО "Севмаш" и ЦС "Звездочка" (входят в ОСК).

Как отметил глава Совета директоров корпорации Андрей Костин, "Севмаш – это мощное предприятие, которое уверенно смотрит в будущее. Коллектив завода осуществляет важнейшую задачу по укреплению обороны нашей страны. На предприятии ведется модернизация, верфь работает на современном оборудовании, на территории – порядок, что высоко характеризует руководство завода. Мы видим, что здесь уделяется внимание не только производству, но и заботятся о людях".

"Мы знаем, что существуют определенные вопросы по загрузке, по перспективам. Уверен, что мы в работе с нашим главным заказчиком сможем сформировать программу на ближайшие годы таким образом, чтобы предприятия работали на максимальных оборотах", – заявил, в свою очередь, Андрей Пучков.

На Севмаше руководители ОСК и Минпромторга уделили особое внимание строительству АПЛ "Император Александр III" и "Красноярск". Субмарины усилят группировку стратегических и многоцелевых ракетоносцев, которые уже несут службу на морских рубежах страны. В ходе осмотра цехов, задействованных в создании двух линеек атомных подводных лодок 4-го поколения проектов "Ясень-М" и "Борей-А", генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко доложил о прохождении кораблями стапельного периода и основной части испытаний.

"Сегодня Севмаш обеспечен заказами по линии ГОЗ. Сдаточная программа текущего года предусматривает передачу флоту двух новых АПЛ, продолжается ремонт тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов". Уверен, что после утверждения Государственной программы вооружения предприятие также будет иметь стабильную загрузку на длинную перспективу. Очень важно в срок выполнять заказы, чтобы еще раз доказать, что это ведущее судостроительное предприятие нашей страны и одно из самых эффективных, я бы сказал, и в мире", – подчеркнул Виктор Евтухов.

Гендиректор центра судоремонта "Звездочка" Сергей Маричев представил руководителям ОСК и Минпромторга специализированное винто-обрабатывающее производство (СВОП), решающее задачи импортозамещения пропульсивных комплексов. Он отметил, что винто-рулевые колонки как собственной разработки Звездочки, так и изготовленные в кооперации, эксплуатируются на всех широтах Мирового океана.

На совещании с руководством предприятий обсуждалась реализация программы технического перевооружения для наращивания гособоронзаказа и создания гражданской продукции. В частности, на Севмаше ведется подготовка производства для создания атомных подводных лодок пятого поколения и перспективного строительства крупных надводных кораблей. Активно обновляется станочный парк, корпусосварочное, машиностроительное, металлургическое, неметаллическое, механомонтажное и стапельно-сдаточное производства.

Благодаря модернизации Центр пропульсивных систем ЦС "Звездочка" стал ведущим в России производителем гребных винтов и пропульсивных комплексов для судов и кораблей различного класса и назначения.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".