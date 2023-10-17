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ЦАМТО

Lockheed Martin заключила контракт на поставку вертолетов MH-60R ВМС Испании

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Источник изображения: Фото: Lockheed Martin

ЦАМТО, 16 октября. Компания Lockheed Martin 12 октября объявила о подписании с командованием авиационных систем ВМС США контракта на поставку восьми вертолетов MH-60R "Сихок" для ВМС Испании.

По информации МО США, стоимость контракта составляет 379,577 млн. долл. Работы будут выполняться на предприятиях в Овего (шт.Нью-Йорк, 52%); Стрэдфорде (шт.Коннектикут; 40%), Трое (Алабама; 8%) и, как ожидается, будут завершены в марте 2027 года.

Вертолет MH-60R, спроектированный, построенный и оснащенный системами и датчиками для противолодочной и противокорабельной борьбы, значительно расширит диапазон задач, которые в настоящее время выполняет флот SH-60B "Сихок" ВМС Испании.

Ранее, в 2022 году, ВМС Испании сняли с вооружения последний из 18 вертолетов SH-3 "Си Кинг", поставки которых начались в 1966 году. В период с 1988 по 2001 гг. ВМС Испании закупили 12 вертолетов SH-60B. Недавно были приобретены восемь вертолетов SH-60F "Сихок" из состава ВМС США, которые в перспективе будут заменены на NH-90.

По заявлению представителей ВМС Испании, новые MH-60R получат улучшенные по сравнению с SH-60B боевые системы и датчики, усилив возможности противолодочной и противокорабельной борьбы.

Восемь новых вертолетов MH-60R ВМС Испании присоединятся к 330 машинам данного типа, принятым на вооружение ВМС США, Австралии, Дании, Саудовской Аравии и Индии. Поставки данных вертолетов в Грецию и Республику Корея начнутся в 2024 году. В мае ВМС США объявили, что общий налет парка MH-60R превысил 1 млн. часов.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2022 года Госдепартамент США принял решение одобрить потенциальную поставку Испании в рамках программы "Иностранные военные продажи" 8 многоцелевых вертолетов MH-60R, а также сопутствующего оборудования, вооружений и услуг. Полная стоимость закупки может составить 950 млн. долл.

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