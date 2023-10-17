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ТАСС

Путин назвал внеблоковый статус Украины чрезвычайно важным для России

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Интервью Владимира Путина Медиакорпорации Китая
Интервью Владимира Путина Медиакорпорации Китая.
Источник изображения: kremlin.ru

Президент РФ отметил, что нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россия считает для себя чрезвычайно важным внеблоковый статус Украины, потому что нельзя строить безопасность одних стран за счет подрыва безопасности других. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

"Мы говорили о том, что нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других, безопасность для всех должна быть одинаковой. В этой связи для нас чрезвычайно важен внеблоковый характер Украины", - сказал российский лидер.

По его словам, РФ имеет право на обеспечение своей безопасности, как и любое другое государство. "Если мы считаем, что расширение НАТО за счет Украины создает для нас угрозы, мы просим, чтобы это услышали", - подчеркнул Путин.

По его словам, еще в 1991 году Администрация США того времени обещала, что не будет расширения НАТО на восток. "После этого состоялось пять волн расширения, и каждый раз мы высказывали свои озабоченности. Каждый раз нам говорили: да, мы вам обещали не расширять НАТО на восток, но это же были устные обещания, а где бумажка с нашей подписью? Бумажки нет? Все, до свидания", - рассказал президент РФ.

Он констатировал, что "с такими людьми очень трудно вести диалог". В качестве еще одного примера он привел ситуацию с договоренностями по иранской ядерной программе. "Долго-долго вели переговоры по поводу иранской ядерной программы. Договорились, достигли компромисса, подписали документы - пришла другая Администрация [США] и выбросила все в помойку, как будто и не было этих договоренностей. А как же договариваться, если каждая Администрация будет что-то менять с нуля, с центра поля все начинать?" - отметил Путин. По его словам, это "касается любой темы", в том числе и расширения НАТО. 

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