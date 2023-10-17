Это не мираж: БТР-90 "Росток" воюет против ВСУ под Авдеевкой

Источник изображения: Фото: Vitaly V. Kuzmin

В конце минувшей недели в одном из репортажей RT впервые был замечен один из российских бронетранспортеров БТР-90, задействованный в операции армии России в районе Авдеевки. Данная информация вызвала большой резонанс, поскольку ранее эти бронетранспортеры в СВО не участвовали.

Как отмечает "Российская газета" (проект "Русское оружие"), бронетранспортер, имеющий еще одно обозначение - ГАЗ-5923, был создан для замены колесных средств доставки пехоты, появившихся в 70 и 80-е годы.

Источник изображения: Фото: Vitaly V. Kuzmin

Машина успешно прошла цикл испытаний и была принята на вооружение. Изготавливалась в сравнительно ограниченных объемах, но в серийном производстве не находилась.

Отличается усиленным бронированием, в том числе противоминным. Боевая масса - 22000 кг. Вооружение: 30-мм автоматическая скорострельная пушка 2А42, спаренный 7,62-мм пулемет ПКТ, 30-мм автоматический гранатомет АГ-17 и противотанковый комплекс "Конкурс-М". Выпускались также варианты с боевыми отделениями "Бережок" с ПТРК "Корнет" и "Бахча-У". Последнее в настоящее время применяется на БМД-4М.

Мощность двигателя - 510 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 100 км/ч и 12 км/ч на плаву. Запас хода - 800 км. Вместимость - десять военнослужащих. На базе "Ростка" планировалось выпустить целое семейство различной техники, в том числе самоходную артиллерийскую установку.