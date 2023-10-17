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Российский полковник назвал сильнейший истребитель

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: Объединенная авиастроительная корпорация

Благодаря множеству технических характеристик Су-57 можно считать наиболее эффективным образцом самолета-истребителя. Об особенностях Су-57 «Ленте.ру» рассказал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин.

«Су-57 — это многофункциональный самолет, мы его готовили давно (...) и подошли очень серьезно к созданию многоцелевого истребителя. Сама комплексная программа создания имеет чрезвычайно важное значение. И уже сегодня мы говорим о том, что Су-57 — это достойная замена в Воздушно-космических силах тяжелого истребителя Су-27. Су-57 — это уникальная разработка сегодняшнего дня. Он проявил себя и в Сирии, и проявляет себя сейчас. Это модель, которая теперь по достоинству оценивается зарубежными специалистами», — сказал он.

Эксперт также рассказал об одной из важных технических особенностей Су-57.

«В данном случае радиолокационные станции разнесены по всей поверхности самолета, что определяется как "умная обшивка". Даже в этом направлении мы превзошли аналоги, даже в том, что касается кабины пилота, вооружением — 30-миллиметровая авиационная пушка, ее испытали еще в 2014 году. Но надо сказать, что на сегодняшний день это довольно приемлемое вооружение. Другие образцы в данном случае уступают. Помимо этого еще идет и подвеска ракет», — рассказал Кошкин.

Все это в комплексе оценивается как истребитель пятого поколения, который превосходит все аналоги.

Сегодня, в 2023 году, мы имеем лучший в мире образец, под него разработан беспилотник «Охотник», это тоже не так просто. Они в паре могут выполнять боевые задачи, которые в современных условиях оцениваются как передовой трек развития вооружения и техники для применения в современных конфликтах

Андрей Кошкин

заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке

Ранее американский журнал Military Watch назвал истребитель пятого поколения Су-57 российским вооружением, превосходящим зарубежные аналоги по огневой мощи. По словам обозревателя, самолет выделяется не только уникальной возможностью применяться в различных ситуациях реального боя, но и высокой дальностью стрельбы и различным арсеналом дальнобойных ракет.

В статье отмечается, что одним из главных преимуществ Су-57 является способность использовать ракету Р-37М. Этот боеприпас показал высокую эффективность в зоне специальной военной операции (СВО), он способен поражать цели на дистанции, превышающей аналоги из США и Китая в два раза.

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Страны
Китай
Россия
Сирия
США
Продукция
ПАК ФА
Су-27
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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