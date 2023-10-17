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ТАСС

В России испытали камеру сгорания частного метанового ракетного двигателя

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Камера сгорания РД-1
Камера сгорания РД-1.
Источник изображения: © SR Space

Проект двигателя создали для геофизической ракеты Nebo, пуск которой запланирован на конец года

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Огневые испытания камеры сгорания частного метанового двигателя РД-1 прошли в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании SR Space.

"Частная российская космическая компания SR Space провела огневые испытания камеры сгорания кислородно-метанового ракетного двигателя РД-1. Испытания прошли на стенде федерального автономного учреждения "Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова", - отметили в пресс-службе.



В компании уточнили, что первое испытание проходило в атмосферных условиях с водяным охлаждением. Оно позволило провести первичную оценку теплонапряженного состояния камеры сгорания, эффективности газодинамического профиля и рациональности заложенных конструктивно-технологических решений. "Данные испытания подтвердили выбранный в компании технологический путь создания своего двигателя и позволяют продолжить его дальнейшую разработку за счет частных инвестиций", - привели в компании слова гендиректора Олега Мансурова.

Проект двигателя РД-1 компании был создан для геофизической ракеты Nebo, разработка которой ведется в настоящий момент. Ей предстоит исследовать верхние слови атмосферы и ближнего космоса. Пуск ракеты был анонсирован на конец года. В качестве топлива для двигателя была выбрана пара метан - жидкий кислород, поскольку она рассматривается для двигателей многоразовых ракет. Также метан является более доступным, имеет низкую стоимость и позволяет обеспечить высокий удельный импульс.

В октябре текущего года SR Rockets получила лицензию Роскосмоса на осуществление космической деятельности по направлению разработки изделий ракетно-космической техники, в частности двигательных установок ракет-носителей. 

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦИАМ им. Баранова
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