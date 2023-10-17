Франция рассчитывает в 2024 году получить 18 САУ Caesar взамен переданных Украине

Министр вооруженных сил республики Себастьен Лекорню отметил, что первые самоходные артиллерийские установки для французской армии поступят уже в этом месяце

ПАРИЖ, 16 октября. /ТАСС/. ВС Франции планируют в 2024 году получить 18 155-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar взамен переданных Украине. Об этом сообщил в интервью газете Le Progres министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню.

"К началу конфликта на Украине мы производили от двух до четырех САУ Caesar в месяц, сейчас мы производим шесть и рассчитываем к 2024 году получать по восемь единиц", - сказал Лекорню. - Эта динамика позволит нам выполнить наши экспортные обязательства, а также в 2024 году возместить 18 артустановок, переданных Украине". При этом первые САУ для французской армии поступят уже в этом месяце, уточнил глава военного ведомства.

Он также сообщил о планируемом трехкратном увеличении числа 155-мм снарядов, передаваемых Киеву. "Если в начале года мы направляли Украине по 1 тыс. боеприпасов в месяц, то к началу следующего года намерены довести этот показатель до 3 тыс. единиц".

Также Лекорню отметил, что Франция подготовила около 6 тыс. украинских военных, "в основном для сражений на земле".

Франция передала Украине САУ Caesar и зенитные комплексы Crotale. Париж также поставил Киеву бронированные автомобили, легкие колесные танки AMX-10 RC, противотанковые ракеты Milan, переносные зенитные ракетные комплексы Mistral, франко-итальянские системы противовоздушной обороны SAMP/T (французское название - Mamba).