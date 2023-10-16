Польский Раскольников: Необыкновенная карьера нового НГШ.

Оказывается, польский генерал Веслав Кукула, новоиспеченный генерал-аншеф Польши, обладает необычными способностями – первым добежать до кабинета министра, хорошо жениться и знать кому «занести» в Пентагоне. Между тем, Кукула, или как его называют за глаза «Кукла», сумел за свою службу в Войске Польском завязать заклятую дружбу практически со всем польским генералитетом.

Отметим, что Веслав Кукула, в странах НАТО ошибочно ассоциируется с польским спецназом. На самом деле, «Кукла» на протяжении своей военной карьеры служил простым связистом. Он начал свою службу как командир взвода связи и продвинулся до должности начальника штаба батальона связи, обеспечивая связь для польского спецподразделения «Командос». В 2003 году Веслава ненадолго взяли «качать» связь в Ирак. В миссии «Куклу» знакомят с его американским кукловодом. В течение следующих восьми лет Кукула посвятил себя обеспечению связи между кабинетами польского генштаба. За его «скорость стука», настороженные польские генералы отправили Кукулу на курсы НАТО для повышения его профнавыков.

По возвращению из США в конце 2012 года «связиста-стукача» отправляют сразу командовать спецподразделением «Командос». Это назначение вызвало скандал, поскольку большинство офицеров в подразделении не были готовы служить под командованием специалиста по связи. Многие из них были вынуждены либо уволиться, либо перейти в другие спецподразделения. За неполные три года «Командос» все же вытерпел выкрутасы «Куклы» и офицеры смогли вернуться к нормальной службе.

Стоит отметить, что попытка реорганизации системы управления ВС Польши Мацеревичем в 2016 году привела к событиям, известным как «путч» или «отставка воинских частей». В результате этой инициативы сотни офицеров, в основном из специальных подразделений, были вынуждены уйти в отставку.

В этом же 2016-м, Кукула при поддержке жены, очаровал главу польского военного ведомства Антония Мацеревича и получил миссию по созданию войск территориальной обороны, при этом в придачу ему было пожаловано генеральское звание.

Тогда «Кукле», наравне с «Мисевичем», была дана полная свобода действий. Однако, как ни «тужился» Кукула, – его ждала очередная неудача. Все планы по увеличению численности войск ТерО были провалены. В 2017 году ожидалось, что через два года в Польше будет 53 тысячи территориалов. Однако к 2019 году едва смогли насчитать 24 тысячи вояк, к тому же еще и на бумаге. Тогда Кукула заявил, что к 2021 году их число точно превысит 50 тысяч. Но его мечтам не суждено было сбыться – в отчете Блащаку фигурировала цифра всего в 27,5 тысяч приписных вояк.

По последним данным, в войсках ТерО насчитывается 35 тысяч штыков. С учетом того, что польский министр каждую неделю заявляет о создании новых воинских частей, в эти цифры верится с трудом. Более того, в конце 2022 года во всех 18-ти бригадах насчитывалось около 2 тыс. профессиональных военных. Однако уже через полгода Кукула сообщил Блащаку, что их число выросло до 5 тысяч. Откуда взялись эти дополнительные контрактники, сами польские военные не могут понять.

Хотя стоит отметить, что Мариуш Блащак, на практике, является гражданским политиком, представляющим партию «Право и справедливость», и назначенным на несколько лет занимать должность министра обороны Польши. Фактически, он следует установленным процедурам и читает бумажки, предоставленные ему, иногда высказывая личное мнение, но не в качестве министра.

Между тем, польские СМИ сообщают, что полномочия польских генералов Анджейчака и Петровского подходили к концу, и они сами планировали подать в отставку сразу после выборов 15 октября. Между тем, у того же Кукулы, командующего войсками ТерО, осенью 2022 года также истек второй срок на этом посту, и он не имел права оставаться на третий.

Примечательно, что министр Блащак уже пытался в 2021 году отправить в отставку генерала Анджейчака и назначить на его место Кукулу. История его отстранения связана с учениями «Зима-20». Тогда Кукула убедил Блащака использовать современную американскую систему моделирования боевых действий Joint Theater Level Simulation – Global Operations (JTLS-GO). По нашей информации, разработкой оперативного задания (информационного фона) и организацией учений «Зима-20» совместно с Кукулой занималась Агнешка Глапяк, глава политического отдела министра Блащака.

В результате, к пятому дню конфликта, не смотря на задействование немыслимого количества ЗРК Patriot, РСЗО HIMARS и истребителей F-35, российские войска оказались под Варшавой, польские ВВС и ВМС прекратили свое существование, а к востоку от Вислы польским частям предстояло потерпеть сокрушительное поражение. Результаты учений вызвали не только шок в Польше, но и серьезные вопросы во всех штабах НАТО. Мариуш Блащак поспешил доложить Дуде о неудачах, и потребовал отставки Анджейчака, назвав его некомпетентным и неспособным занимать высший военный пост.

Были еще «провокации на границе» и «миграционный кризис», организованные и «успешно» отражённые войсками ТерО. «Русские» ракеты, привезенные с Украины и случайно обнаруженные территориальными войсками. Также в сеть утекли подробности, связанные с «демократической» подготовкой польских войск к подавлению мирных протестов. Как оказалось, за всем этим стоит Кукула, ну и его заокеанские кураторы.

Последним яблоком раздора стал скандал, вызванный прыжком Кукулы через голову Анджейчака и Петровского. «Кукла» смог убедить Блащака в том, что именно он должен заниматься эвакуацией польских граждан из Израиля. Кукула начал распоряжаться военно-транспортной авиацией, ставить задачи штабам и частям, хотя таких полномочий не имеет.

Фактически, министр обороны Польши, побоявшись перечить американской «Кукле», в полном противоречии с законом и военной практикой возложил на начальника войск ТерО, который не обладал ни опытом, ни необходимыми ресурсами, осуществить военную операцию в зоне вооруженного конфликта. Для генерала Петровского это стало пощечиной, поскольку, согласно военной прагматике, именно он, как командующий оперативным командованием, отвечает за выполнение подобных задач. Командующий распределяет силы и средства для эффективного проведения операции.

Отдельно можно бесконечно говорить про «чистки» Мариуша Блащака в рядах вооруженных сил Польши. Один из интересных моментов был связан с отстранением Ярослава Громадзиньского, создателя 18-й механизированной дивизии, по доносу, представленному Кукулой. Это позволило Кукуле назначить своих доверенных лиц на ключевые должности в самых боевых бригадах Польши. Например, Славомир Коцановский, человек Кукулы, стал командиром 17-й мбр, Рафал Миерник назначен командиром 19-й мбр. И это только то, что лежит на поверхности.

Но самое интересное то, что новоиспеченный «начопер» польских войск Мацей Клиш всегда ходил рядом с Кукулой. Сначала командиром роты батальона управления спецподразделения «Командос», затем начштаба при командире-связисте Кукуле. Позже Клиш стал при нем же начальником штаба в войсках ТерО.

Вместе с тем в Войске Польском начинает разгораться «пламя революции». Офицеры считают, что последние кадровые перестановки будут иметь весьма негативные последствия. Для аонимания, намерение снять мундир начальник генерального штаба и командующий оперативным командованием до последнего момента держали в глубокой тайне. Об их планах знал только самый близкий круг наиболее доверенных коллег. Чувствуете уровень доверия военных к гражданским руководятлам.

«Генералы не сообщили о них даже главе вооруженных сил, президенту Анджею Дуде», – говорит польский источник.

«Нет никаких шансов, что Дуда сегодня назначит новых командующих. Обычно это занимает несколько недель. Скорее всего, он возложит обязанности на их действующих заместителей. Новые командиры не будут назначены до выборов», – сообщал источник из генерального штаба Польши.

«Неужели в польской армии больше нет командиров бригад и дивизий, имеющих опыт работы в структурах НАТО, что бывшего командира войск ТерО, который до этого командовал только лишь максимум полком, поставили на должность начальника генерального штаба?», – с недоумением спрашивают польские офицеры.

Между тем уже во второй половине дня подтвердилась старая военная поговорка: «нельзя только каску вывернуть наизнанку – все остальное можно». Процедура, которая обычно занимает от нескольких дней до нескольких недель, была сокращена до нескольких часов. Во второй половине дня президент Дуда назначил генерала Веслава Кукулу начальником генерального штаба, а его правую руку – генерала Мацея Клиша командующим оперативным командованием.

«Люди видят, что не надо прилагать усилий. Не надо повышать свою компетентность, командовать новыми структурами. Достаточно подлизываться к начальству, быть с войсками ТерО, и можно даже стать начальником генерального штаба», – утверждает опытный офицер польского генштаба.

Еще более серьезным издевательством гражданских над военными стало поведение польского президента Дуды и министра обороны Блащака. Так, главнокомандующий не поблагодарил генералов за службу. Более того, предыдущий НГШ генерал Анджейчак даже не присутствовал на церемонии передачи дел и должности. Не исключено, что у него попросту забрали ключи от кабинета и сказали «ориведерчи».

Отметим, что на церемонии передачи полномочий все же присутствовал Петровский. При этом, поведение Дуды по отношению к нему было очень показательным. Глава вооруженных сил смог лишь выдавить из себя, что принял просьбу генерала об отставке. Однако он не вручил ему лично документ об увольнении и даже не поблагодарил за службу. Такое отношение особенно удивительно, учитывая, что до недавнего времени именно президент был защитником отставных офицеров, которых сам назначил, и публично защищал их от министра Блащака.

Теперь имеем следующее – впервые в истории у руля Войска Польского оказался человек, который даже не командовал бригадой. Фактически, «связист» Кукула умело обскакал опытного Анджейчака, и, вероятно, следующей целью этой американской «Куклы» станет его покровитель – Блащак. Таким образом, один из основных столпов польского правительства – «безопасность и сильные войска», рассыпался на глазах. В этот период, характеризующийся нестабильностью в мировой политике и разжиганием новых вооруженных конфликтов, становится критически важным иметь надежную поддержку внутри силовых структур, чего практически лишилась правящая партия «Право и справедливость».

Николай Астровский