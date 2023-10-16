Американцы совершенствуют систему борьбы с БПЛА без нанесения дрону значительного ущерба

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DroneHunter — это система противодействия БПЛА с отсутствующим или минимально причиняемым ущербом для своей цели. Она использует в своей работе различные типы беспроводных сетей связи и может подавлять сигнал, оставляя сам дрон противника в целости и сохранности.

Если речь идёт о дронах, которые приближаются к военным базам, где поблизости проживает население, гораздо предпочтительнее устранить эту угрозу с неба с помощью перехвата беспроводного управления, что значительно уменьшает побочный ущерб. В таком случае с неба не падают обломки, нет взрывов в воздухе.

Другое преимущество наличия функции перехвата БПЛА — это возможность завладеть дроном и каким-либо образом использовать его в дальнейшем. Это могут быть и цели шпионажа и криминалистики, чтобы понять, кто является производителем дрона, кто посылал его и с какой задачей. Результатом такой работы DroneHunter может стать то, что станет доступным достаточно дорогой БПЛА, который можно будет перепрофилировать под свои задачи и успешно использовать.

В своём недавнем интервью генеральный директор Fortem Technologies Джон Грюн сказал, что его компания уже поставила две свои системы на Украину полтора года назад. Это были прототипы ранней стадии. Немного позже, Fortem Technologies представила коммерческий вариант, который использовался в Катаре при проведении Чемпионата мира. Там он отлично себя показал при работе в контролируемом воздушном пространстве и без каких-либо средств радиоэлектронной борьбы.

DroneHunter - это дрон с вертикальным взлетом и посадкой. Аппарат производится в США. В его арсенал входит искусственный интеллект, который разрабатывался на самой платформе в течение шести лет. Он определяет угрозу, параметры этой угрозы, классифицирует её, а затем определяет, какой режим атаки или защиты будет лучшим для нейтрализации дрона. Все эти настройки регулируются пользователем под необходимые задачи.