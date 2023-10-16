Новый польский пограничный патрульный корабль

12 октября 2023 года в Вестерплатте в Гдыне состоялась официальная церемония крещения и ввода в состав флота Морской части Пограничной стражи Польши (Morski Oddział Straży Granicznej) нового пограничного патрульного корабля SG-301 Generał Józef Haller. Корабль был построен по проекту OPV 70 французской судостроительной компании Socarenam и стал самой крупной единицей польского пограничного флота.

Новый пограничный патрульный корабль Морской части Пограничной стражи Польши SG-301 Generał Józef Haller проекта OPV 70 французской судостроительной компании Socarenam. Гдыня, 12.10.2023 (с) Przemysław Gurgurewicz / MILMAG

Контракт на постройку Морской части Пограничной стражи Польши патрульного корабля был заключен по результатам тендера компанией Socarenam 5 октября 2020 года на сумму 111,436 млн злотых (около 25 млн евро). Финансирование контракта на 90 процентов было покрыто Фондом внутренней безопасности ЕС. Проект OPV 70 корабля был совместно разработан Socarenam с французским проектно-конструкторским бюро MAURIC.

Фактическая постройка корпуса корабля велась по субподряду польской верфью NavireTech в Гданьске, где закладка была произведена 25 июня 2021 года, а спуск на воду осуществлен 29 июня 2022 года. После этого в июле корпус корабля был отбуксирован на верфь Socarenam в Кале во Франции, где состоялись его достройка, укомплектование и были проведены испытания. Контрактным сроком сдачи корабя было 10 ноября 2022 года, однако в итоге состоялась с запозданием примерно на 10 месяцев, причинами чего называются, как обычно, пандемия коронавируса и война на Украине (?), а реальной причиной, видимо, стало затягивание постройки корпуса польским субподрядчиком.

Корабль прибыл в Польшу в Гданьск 5 сентября 2023 года, однако его приемка польской стороной затянулась из-за разногласий сторон по поводу устранения выявленных дефектов и проведения дополнительных работ, в результате чего стороны решили обратиться в суд по вопросу выплаты со стороны польского заказчика фирме дополнительно 1 млн евро. Приемный акт был подписан 22 сентября 2023 года, а теперь на корабле SG-301 Generał Józef Haller поднят польский флаг.

Корабль имеет длину 70 м, ширину 11 м и осадку 3 м. Корпус корабля стальной, с ледовыми подкреплениями, надстройка выполнена из АМГ. Электроэнергетическая установка включает два дизель-генератора и две винторулевые колонки с электродвигателями. Скорость полного хода 19 узлов, дальность плавания 2600 миль на скорости 12 узлов. Экипаж корабля 20 человек с возможностью размещения еще 15, автономность с 35 человеками на борту рассчитана на 12 суток. Корабль не несет штатного вооружения, имеет два водометных ствола, две быстроспускаемые полужесткие моторные лодки, а на корме - места для размещения двух 20-футовых контейнеров с возможной целевой нагрузкой и 13-тонный подъемный кран.

Новый пограничный патрульный корабль Морской части Пограничной стражи Польши SG-301 Generał Józef Haller проекта OPV 70 французской судостроительной компании Socarenam. Гдыня, 12.10.2023 (с) Przemysław Gurgurewicz / MILMAG

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