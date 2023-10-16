Балтийский флот на Ладоге

Вслед за недавним перемещением основных корабельных сил Черноморского флота из Севастополя в Новороссийск, аналогичные "маневры" начинают отрабатывать и другие российские флоты. Газета Министерства обороны Российской Федерации "Красная Звезда" опубликовала небезынтересный материал Тимура Гайнутдинова "На седой Ладоге. Нынешний год у экипажей малых ракетных кораблей Балтийского флота "Советск" и "Одинцово" выдался насыщенным", в котором сообщается о проведении "опытно-боевого дежурства" на Ладожском озере малых ракетных кораблей Балтийского флота "Советск" и "Одинцово" проекта 22800 (шифр "Каракурт"). При этом главной причиной проведения данного дежурства на Ладоге называется закрытость озера от "кораблей потенциального противника" и от безэкипажных катеров и прикрытие района средства ПВО.

Малый ракетный корабль Балтийского флота "Советск" проекта 22800 (шифр "Каракурт") во время "опытно-боевого дежурства" на Ладожском озере (с) "Красная Звезда"

С термином "опытно-боевое дежурство" военные моряки встречаются не часто. Морякам балтийских МРК выпала честь первыми поучаствовать в этом мероприятии. Командир МРК "Советск" капитан 2 ранга Алексей Пугачёв (фамилия и имя изменены) о походе рассказывает охотно - быть первопроходцем интересно!

- Мы первыми из числа кораблей соединения освоили новый театр плавания, изучили его в навигационно-гидрографическом плане…

Новый театр плавания для малых ракетных кораблей - Ладожское озеро. Нельзя сказать, что крупнейшее пресноводное озеро в Европе морякам-балтийцам незнакомо: в 1939-1940 и 1941-1944 годах на нём даже действовала Краснознамённая Ладожская военная флотилия. Да и позже на озере дислоцировались войсковые части флотского подчинения. Но малые ракетные корабли прошли сюда впервые…

- Мы впервые в истории прошли Неву без буксиров! Наши корабли проекта 22800 "Каракурт" подходят для походов по рекам хуже, чем МРК проекта 21360 "Буян", специально спроектированные для движения по внутренним водным путям. У "Буянов" водомётный движитель, позволяющий идти с минимальной скоростью - один узел, к тому же они плоскодонные и имеют меньшую осадку. Наверное, потому задача и была поставлена нам - для нас выполнить её было сложнее…

"Каракурты" действительно мореходнее МРК проекта 21631, они имеют большую скорость, лучше держат волну. Но на реках обычно непростой для морских кораблей фарватер, и невозможность идти с малой скоростью создаёт сложности.

Если на Балтике средняя глубина - 60 метров, то на Ладоге - 300 метров, не Байкал, конечно, но солидно.

- Опытно-боевое дежурство на Ладоге было сложным, но интересным. На озере ко многому пришлось привыкать, например к большим глубинам. Если на Балтике средняя глубина - 60 метров, то на Ладоге - 300 метров, не Байкал, конечно, но солидно. Здесь не так страшен берег: если у нас, видя берег, начинаешь волноваться насчёт глубины, то там можно стоять у самых скал, а под килем будет 30 метров! Ну и само озеро, особенно северная его часть, очень красиво, там настоящие шхеры: множество островов, протоки…

Базировались моряки в течение того месяца, что несли на Ладоге службу, на старой советской базе, закрытой в 2004 году. И это тоже был элемент опытно-боевого дежурства.

- Надо было оценить возможности Ленинградской военно-морской базы в плане обеспечения кораблей. Это и топливо, и электричество, и тыловое обеспечение. Даже спутниковая связь там имеет свои особенности, которые требовалось проверить: другие спутники, другие интервалы движения. К тому же нужно было посмотреть, как будут вести себя корпуса МРК в пресной воде…

Помимо несения дежурства экипажам пришлось заниматься и обустройством пункта базирования: морякам-ракетчикам лучше знать, что и как нужно их кораблям в плане обеспечения.

- Зато с погодой нам повезло: говорят, что на Ладоге бывает неприятная рябь. Но пока мы изучали новый театр, погода была отличная, а озеро - ровное, как зеркало! Только один раз опустился туман, такой густой, что носа своего не видно.

В чём смысл похода балтийских МРК на Ладожское озеро? Если воспользоваться шахматной терминологией, это рокировка. Корабли перешли с Балтики, открытой для кораблей потенциального противника, во "внутреннее море": от берега Ладоги до границы Финляндии, страны - нового члена НАТО, около 40 километров. Для "Калибров", стоящих на вооружении "Каракуртов", расстояние, отделяющее озеро от обычных районов боевой службы МРК, непринципиально, куда надо, они гарантированно долетят. А вот безэкипажные катера, подобные тем, что применяются натовскими прокси на Чёрном море, до Ладоги гарантированно не доберутся. Да и средствами ПВО озеро неплохо прикрыто.

Командир МРК "Советск" капитан 2 ранга Алексей Пугачёв - потомственный военный моряк, родом из Балтийска. В школе учился в военно-морском классе. После окончания в 2009 году БВМИ имени Ф.Ф. Ушакова служил на малых ракетных кораблях, сначала на Черноморском флоте, затем - на Балтике. Участвовал в операции Вооружённых Сил России в Сирийской Арабской Республике. Теперь в его копилке разнообразного морского опыта есть несение опытно-боевого дежурства в водах крупнейшего пресноводного озера Европы, нашего "внутреннего моря"!