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ТАСС

Лавров считает, что Зеленский уже "достал всех"

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Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Глава МИД РФ таким образом прокомментировал высказывание румынского сенатора Дианы Шошоакэ с призывом не допустить выступления украинского президента в парламенте Румынии

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский "достал всех".

На кадрах, показанных в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", глава МИД РФ в зале перед мероприятием с участием президента Владимира Путина процитировал помощнику главы России Юрию Ушакову и пресс-секретарю российского лидера Дмитрию Пескову высказывание румынского сенатора Дианы Шошоакэ с призывом не допустить выступления украинского президента в парламенте Румынии.

"Он [Зеленский] достал, конечно, всех", - констатировал Лавров.

Ранее агентство Agerpres сообщило, что руководство парламента Румынии официально сообщило об отмене заседания, на котором должен был выступить президент Украины, находящийся в стране с официальным визитом. Согласно некоторым румынским СМИ, отмена выступления Зеленского в парламенте была вызвана тем, что ряд румынских парламентариев, в том числе сенатор Диана Шошоакэ, высказали негативное отношение к украинскому президенту. Руководство палаты депутатов, однако, сообщило, что мероприятие отменила украинская сторона. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Румыния
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
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