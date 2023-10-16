Индия и Китай договорились сократить численность войск на границе в Ладакхе

IDN: Индия и Китай сократят численность войск на границе в Ладакхе

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Индия и Китай в ходе 20-го раунда переговоров договорились не проводить никаких провокационных действий зимой и сократить до минимального количество войск с обеих сторон, передаёт издание Indian Defence News.

"Из-за сурового зимнего климата количество войск, дислоцированных в регионе, сокращается обеими странами с минимальным количеством войск на фронте. В то время как одни войска отводят обратно в глубины, другие полностью уходят. Летом войска возвращаются в районы боевых действий", - сообщил источник изданию.

В настоящее время Индия и Китай имеют с каждой стороны около 50 тысяч военнослужащих и техники. Зимой количество развернутых войск резко сокращается.

"План состоит в том, чтобы в ходе следующего раунда переговоров достичь договоренности о том, чтобы не возвращать дополнительные войска летом", - сообщил источник.

Как сообщали ранее индийские СМИ, ВВС Индии переправили более 68 тысяч дополнительных военнослужащих, а также почти 90 танков и более 300 боевых машин пехоты на высоты Ладакха после столкновения в долине Галван 15 июня 2020 года. С того времени, несмотря на уход из долины Галван, Пангонг-Цо, Гогра и Хот-Спрингс, обе армии продолжают удерживать тысячи солдат и техники вдоль линии фактического контроля.

Источники сообщили, что зимой будет проведен еще один раунд переговоров, чтобы обсудить планы летнего развертывания.